Помер військовий з Волині Ігор Трофимюк
Сьогодні, 15:17
Внаслідок війни з Росією Волинь втратила ще одного сина. Зупинилося серце військовослужбовця із Володимирщини.
Про це повідомляють у Привітненській територіальній громаді.
Ппомер житель с.Привітне, мобілізований військовослужбовець Трофимюк Ігор Анатолійович.
Про час проведення панахиди і чину похорону буде повідомлено пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Привітненській територіальній громаді.
Ппомер житель с.Привітне, мобілізований військовослужбовець Трофимюк Ігор Анатолійович.
Про час проведення панахиди і чину похорону буде повідомлено пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер військовий з Волині Ігор Трофимюк
Сьогодні, 15:17
ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»
Сьогодні, 14:10
Канада відправила в Україну чергову партію військової допомоги
Сьогодні, 13:29
Медіа