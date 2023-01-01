Помер військовий з Волині Ігор Трофимюк

Помер військовий з Волині Ігор Трофимюк
Внаслідок війни з Росією Волинь втратила ще одного сина. Зупинилося серце військовослужбовця із Володимирщини.

Про це повідомляють у Привітненській територіальній громаді.

Ппомер житель с.Привітне, мобілізований військовослужбовець Трофимюк Ігор Анатолійович.

Про час проведення панахиди і чину похорону буде повідомлено пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Привітне, смерть
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