Помер військовий з Волині Ігор Трофимюк





Про це повідомляють у Привітненській територіальній громаді.



Ппомер житель с.Привітне, мобілізований військовослужбовець Трофимюк Ігор Анатолійович.



Про час проведення панахиди і чину похорону буде повідомлено пізніше.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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