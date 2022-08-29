ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»

ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»
Волинський національний університет імені Лесі Українки придбав для потреб захисників України комплекси «Starlink».

Про це повідомив ректор навчального закладу Анатолій Цьось.

"Щиро дякуємо студентам та працівникам славетного Волинського національного університету за зібрані кошти! Щиро дякуємо професору Казиміру Шалаті за допомогу в придбанні старлінків для Збройних сил України! Разом переможемо!" - йдеться у дописі очільника університету.

Наразі невідомо, який саме підрозділ отримає новітні комплекси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ВНУ, Луцьк, війна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»
Сьогодні, 14:10
Канада відправила в Україну чергову партію військової допомоги
Сьогодні, 13:29
За добу на Волині сталося 4 пожежі
Сьогодні, 12:48
На Волині за проект ліквідації шахти заплатять майже 6 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:07
У волинянки в супермаркеті вкрали гаманець з 11 тисячами гривень
Сьогодні, 11:36
Схожі новини
Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні
29 серпень, 2022, 21:35
У Луцьку батьки зниклих безвісти військових безоплатно їздитимуть в маршрутках і тролейбусах У Луцьку батьки зниклих безвісти військових безоплатно їздитимуть в маршрутках і тролейбусах
15 березень, 15:30
Волинянин, який отримав важкі поранення, обороняючи Бахмут, потребує допомоги Волинянин, який отримав важкі поранення, обороняючи Бахмут, потребує допомоги
05 березень, 15:00
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
17 лютий, 13:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»
Сьогодні, 14:10
 0
Канада відправила в Україну чергову партію військової допомоги
Сьогодні, 13:29
 0
За добу на Волині сталося 4 пожежі
Сьогодні, 12:48
 0
На Волині за проект ліквідації шахти заплатять майже 6 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:07
 0
У волинянки в супермаркеті вкрали гаманець з 11 тисячами гривень
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8