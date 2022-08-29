ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»
Сьогодні, 14:10
Волинський національний університет імені Лесі Українки придбав для потреб захисників України комплекси «Starlink».
Про це повідомив ректор навчального закладу Анатолій Цьось.
"Щиро дякуємо студентам та працівникам славетного Волинського національного університету за зібрані кошти! Щиро дякуємо професору Казиміру Шалаті за допомогу в придбанні старлінків для Збройних сил України! Разом переможемо!" - йдеться у дописі очільника університету.
Наразі невідомо, який саме підрозділ отримає новітні комплекси.
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Про це повідомив ректор навчального закладу Анатолій Цьось.
"Щиро дякуємо студентам та працівникам славетного Волинського національного університету за зібрані кошти! Щиро дякуємо професору Казиміру Шалаті за допомогу в придбанні старлінків для Збройних сил України! Разом переможемо!" - йдеться у дописі очільника університету.
Наразі невідомо, який саме підрозділ отримає новітні комплекси.
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