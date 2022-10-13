Канада відправила в Україну чергову партію військової допомоги





Про це пише



"Більше канадської військової допомоги вже на шляху в Україну. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала Ананд.



Ананд опублікувала у своєму твіттері відео, на якому видно завантаження броньованих ремонтно-евакуаційних машин на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила про відправку чергової партії військової допомоги Україні.Про це пише Інтерфакс-Україна "Більше канадської військової допомоги вже на шляху в Україну. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала Ананд.Ананд опублікувала у своєму твіттері відео, на якому видно завантаження броньованих ремонтно-евакуаційних машин на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

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