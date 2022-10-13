Канада відправила в Україну чергову партію військової допомоги

Канада відправила в Україну чергову партію військової допомоги
Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила про відправку чергової партії військової допомоги Україні.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Більше канадської військової допомоги вже на шляху в Україну. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала Ананд.

Ананд опублікувала у своєму твіттері відео, на якому видно завантаження броньованих ремонтно-евакуаційних машин на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

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Теги: Канада, допомога, Україна
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