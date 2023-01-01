У селі біля Луцька виготовляють пересувні лазні-діжки для військових. ВІДЕО

У селі Коршовець, що неподалік Луцька, майстри виготовляють мобільні лазні з дерева.Парильні, що можна пересувати на колесах, актуальні зараз для українських військових, – розповів Суспільному власник виробництваЩомісяця виготовляють до десяти бань-діжок говорить волинянин."Мобільне, можна з місця на місце пересувати, від частини до частини: з воєнної позиції, на іншу позицію, без проблем. Це займе пів години – годину часу, жменя дров і військові можуть помитися", – говорить Дмитро Романюк.Зі слів Дмитра Романюка, наприкінці минулого року для військових на фронт безплатно передали декілька таких лазнь. Раніше їх виготовляв для туристичних комплексів."На мене вийшли волонтери і попросили зробити для військових. В першу чергу консультувалися чи можна її перевозити з місця на місце. Хлопців багато, а баня там одна чи дві. Ми з хлопцями сіли, накреслили, дещо всередині поміняли. З товстою перестінкою і на шість посадочних місць", – каже волинянин.Виробництво бань знаходиться в приміщенні, а монтаж виконується на вулиці, – сказав Дмитро Романюк. "Збирається корпус-каркас. Ми його стягуємо металевими ременями, шліфуємо, лакуємо. накриваємо, а тоді оздоблюємо внутрішню частину або з липи, або з вільхи", – говорить підприємець.Як розповів столяр Роман Новосад, усі заготовки для майбутньої лазні роблять у цеху."Процес починається із підложок під бочку, вибирається форма під кожен розмір. Робиться зі смереки, ялини, і шліфується", – сказав майстер.Столяр Василь Сліпчук зазначив, що весь цикл виробництва триває приблизно місяць.Далі готові елементи лазні збирають на вулиці: елементи складають та з'єднують. Підприємець Дмитро Романюк говорить: собівартість однієї в середньому становить 100 тисяч гривень."Це такий собі економваріант – маленька баня квадро на 4-6 осіб. Ще буде монтуватися пічка вихід під димохід", – зазначив чоловік.Ще одну мобільну лазню на колесах Дмитро Романюк пообіцяв зробити за місяць для військових, коли знайомі волонтери придбають причіп, аби доправити на фронт.