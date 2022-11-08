На Волині за проект ліквідації шахти заплатять майже 6 мільйонів гривень

Проєкт ліквідації шахти №9 «Нововолинська» (розташована в селі Литовеж Володимирського району) мають розробити до кінця цього року. На виготовлення документації спрямують понад п’ять мільйонів гривень.Тендер на розробку проєкту ліквідації копальні оголосило ДП «Шахта №9 «Нововолинська». Торги тривають на сайті державних закупівель. Пропозиції від учасників приймають до 20 березня. Аукціон розпочнеться 21 березня, - пише ІА Волинські новини.Очікувана вартість проєкту – 5,85 мільйона гривень.Відповідно до тендерної документації, підставою для виконання проєкту ліквідації шахти є наказ Міністерства енергетики України «Про заходи з підготовки до ліквідації ДП «Шахта №9 «Нововолинська» та розпорядження Кабінету Міністрів «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств».Розробку проєкту профінансують із коштів державного бюджету, передбачених на ліквідацію неперспективних вугледобувних підприємств.При проєктування мають виконати та врахувати «Гідрогеологічний прогноз» наслідків затоплення гірничих виробок і прилеглих до ДП «Шахта №9 «Нововолинська» територій.Окрім того, проєкт має враховувати витрати на подолання соціально-економічних наслідків ліквідації шахти.Серед вимог до проєктувальників – досвід практикування закриття шахт, досвід проєктних робіт із будівництва шахт, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність належних сертифікатів відповідальних виконавців, виданих Мінрегіонбудом України.Нагадаємо, раніше профспілки та колектив шахти №9 влаштовували акції протесту проти виведення її в окреме державне підприємство, а директора заставляли писати заяву на звільнення.Весною 2021 року шахту все-таки вивели із ДП «Волиньвугілля» в окреме державне підприємство.До кінця 2022 року шахту №9 «Нововолинська» мали ліквідувати. Міністерство енергетики видало наказ про заходи з підготовки до ліквідації копальні. Попередньо проєкт ліквідації шахти №9 мали розробляти за чотири мільйони гривень, але торги не відбулися.На початку 2023 року Міністерство енергетики України продовжило діяльність шахти №9 «Нововолинська» до 2024 року.Підприємство забезпечує роботою 495 мешканців Нововолинської, Литовезької та сусідніх громад.