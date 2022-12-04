У волинянки в супермаркеті вкрали гаманець з 11 тисячами гривень





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У вироку Горохівського районного суду йдеться про те, що злочин трапився 22 листопада минулого року. В приміщенні супермаркету АТБ на вулиці Луцькій, 21 уродженка села Борисковичі Горохівського району Наталія М. таємно вкрала в жінки гаманець, в якому було 11 тисяч гривень.



У суді волинянка визнала свою вину, підтвердивши всі обставини вчинення злочину. Потерпіла не мала жодних претензій до крадійки, оскільки та компенсувала завдані збитки.



Врахувавши те, що потерпіла не наполягала на суворому покаранні, суд призначив зловмисниці покарання у виді п’яти років позбавлення волі, яке замінив на рік умовного терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Горохові в АТБ крадійка витягнула в жінки гаманець, в якому було 11 тисяч гривень. Злочинниці призначили умовне покарання.Про це повідомляє ІА Волинські новини , посилаючись на вирок Горохівського районного суду.У вироку Горохівського районного суду йдеться про те, що злочин трапився 22 листопада минулого року. В приміщенні супермаркету АТБ на вулиці Луцькій, 21 уродженка села Борисковичі Горохівського району Наталія М. таємно вкрала в жінки гаманець, в якому було 11 тисяч гривень.У суді волинянка визнала свою вину, підтвердивши всі обставини вчинення злочину. Потерпіла не мала жодних претензій до крадійки, оскільки та компенсувала завдані збитки.Врахувавши те, що потерпіла не наполягала на суворому покаранні, суд призначив зловмисниці покарання у виді п’яти років позбавлення волі, яке замінив на рік умовного терміну.

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