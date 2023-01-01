У Німеччині заявили, що арештують Путіна, якщо він приїде





Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, - пише



«Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд незабаром звернеться до Інтерполу та держав-учасниць і попросить їх забезпечити виконання <виданого ордену>», — зазначив він.



Німеччина буде змушена заарештувати путіна та передати його Міжнародному кримінальному суду, якщо він потрапить на територію цієї країни, наголосив Бушманн.



Детальніше про рішення МКС



Путіна підозрюють у незаконному переміщенні та депортації населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до росії, відповідно до статей Римського статуту. Злочини були скоєні на окупованих територіях щонайменше з 24 лютого 2022 року.



«Існують розумні підстави вважати, що путін несе особисту кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини, за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими або через інших, за його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії», — зазначили в суді.



Уповноважена з прав дітей росії львова-бєлова теж підозрюється у причетності до депортації українських дітей, відповідно до статей Римського статуту. У суді зазначають, що є підстави вважати, що вона також несе особисту відповідальність.



В Офісі генпрокурора України пояснили, що відтепер путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. А ордер на арешт означає, що за межами росії путіна мають право затримати та передати до суду.



Затримати його можуть на території країн, які ратифікували Римський статут. Україна його лише підписала, але не ратифікувала.



Україна наразі встановила понад 16 тисяч дітей, який депортували з окупованих територій. Натепер вдалося повернути 308 дітей.



У лютому Обсерваторія конфліктів та Єльська лабораторія гуманітарних досліджень зібрали інформацію про щонайменше 6000 дітей з України віком від 4 місяців до 17 років, яких утримували або утримують у російських таборах та інших закладах після 24 лютого 2022 року.



Метою утримання, найімовірніше, є «політичне перевиховання». За даними дослідників, мережа таборів централізовано координується федеральним урядом росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн повідомив, що його країна готова заарештувати президента РФ Владіміра Путіна, якщо той опиниться на території Німеччини.Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, - пише "Громадське" , посилаючись на Bild.«Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд незабаром звернеться до Інтерполу та держав-учасниць і попросить їх забезпечити виконання <виданого ордену>», — зазначив він.Німеччина буде змушена заарештувати путіна та передати його Міжнародному кримінальному суду, якщо він потрапить на територію цієї країни, наголосив Бушманн.Путіна підозрюють у незаконному переміщенні та депортації населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до росії, відповідно до статей Римського статуту. Злочини були скоєні на окупованих територіях щонайменше з 24 лютого 2022 року.«Існують розумні підстави вважати, що путін несе особисту кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини, за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими або через інших, за його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії», — зазначили в суді.Уповноважена з прав дітей росії львова-бєлова теж підозрюється у причетності до депортації українських дітей, відповідно до статей Римського статуту. У суді зазначають, що є підстави вважати, що вона також несе особисту відповідальність.В Офісі генпрокурора України пояснили, що відтепер путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. А ордер на арешт означає, що за межами росії путіна мають право затримати та передати до суду.Затримати його можуть на території країн, які ратифікували Римський статут. Україна його лише підписала, але не ратифікувала.Україна наразі встановила понад 16 тисяч дітей, який депортували з окупованих територій. Натепер вдалося повернути 308 дітей.У лютому Обсерваторія конфліктів та Єльська лабораторія гуманітарних досліджень зібрали інформацію про щонайменше 6000 дітей з України віком від 4 місяців до 17 років, яких утримували або утримують у російських таборах та інших закладах після 24 лютого 2022 року.Метою утримання, найімовірніше, є «політичне перевиховання». За даними дослідників, мережа таборів централізовано координується федеральним урядом росії.

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