У місті на Волині сталася пожежа в багатоповерхівці

У місті Нововолинськ сталася пожежа в одному із житлових багатоквартирних будинків.Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.Задимлення у під’їзді у у Нововолинську на 15-му мікрорайоні виникло 18 березня.По прибутті на місце події рятувальники 5 ДПРЧ у складі ланки ГДЗС пішли у розвідку. В ході розвідки на 5 поверсі було виявлено 2 громадян , яких евакуювали на свіже повітря.Причина пожежі необережність під час куріння орендарів квартири.