У місті на Волині сталася пожежа в багатоповерхівці
Сьогодні, 10:14
У місті Нововолинськ сталася пожежа в одному із житлових багатоквартирних будинків.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
Задимлення у під’їзді у у Нововолинську на 15-му мікрорайоні виникло 18 березня.
По прибутті на місце події рятувальники 5 ДПРЧ у складі ланки ГДЗС пішли у розвідку. В ході розвідки на 5 поверсі було виявлено 2 громадян , яких евакуювали на свіже повітря.
Причина пожежі необережність під час куріння орендарів квартири.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
Задимлення у під’їзді у у Нововолинську на 15-му мікрорайоні виникло 18 березня.
По прибутті на місце події рятувальники 5 ДПРЧ у складі ланки ГДЗС пішли у розвідку. В ході розвідки на 5 поверсі було виявлено 2 громадян , яких евакуювали на свіже повітря.
Причина пожежі необережність під час куріння орендарів квартири.
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