У місті на Волині сталася пожежа в багатоповерхівці

У місті на Волині сталася пожежа в багатоповерхівці
У місті Нововолинськ сталася пожежа в одному із житлових багатоквартирних будинків.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.

Задимлення у під’їзді у у Нововолинську на 15-му мікрорайоні виникло 18 березня.

По прибутті на місце події рятувальники 5 ДПРЧ у складі ланки ГДЗС пішли у розвідку. В ході розвідки на 5 поверсі було виявлено 2 громадян , яких евакуювали на свіже повітря.

Причина пожежі необережність під час куріння орендарів квартири.

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Теги: пожежа, Нововолинськ, ДСНС
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