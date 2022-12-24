Курс валют у Луцьку 19 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.00, а продають за – 41.30.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,85.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 березня готівковий курс долара становить 38.70, продають його за 38.90.Про це повідомляє Говерла. Євро купують за 41.00, а продають за – 41.30.Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,85.

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