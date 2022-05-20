У Міноборони попередили про російські фейки і прояснили ситуацію щодо мобілізації





Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, пише



Вона уточнила, що у проросійських телеграм-каналах знов розганяють тему мобілізації жінок. "У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край", - підкреслила Маляр.



Вона пояснила, що в разі, якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку - це для уточнення даних і ця процедура проводиться раз на 5 років.



"Також постійно шириться інформація, що нібито через "Дію" будуть видавати повістки. Наразі повістки через "Дію" не видають. І питання це не опрацьовується", - зазначила вона.



Ще один російський наратив, що мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут. "Насправді, мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання", - зазначила Маляр.



"Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ім’я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99", - повідомила заступник міністра і додала, що також треба зважити на те, що мобілізованих направляють на різні напрямки, а не лише на Донбас.



За словами Маляр, є багато тилових військових частин у різних областях, завдання яких наближати Перемогу. "Спектр широкий - від навчальних закладів і підрозділів, до баз, складів та арсеналів, сюди ж можна додати ремонтні частини, частини зв’язку і кібероборони. Згадати варто аеродроми, шпиталі, автобази. Необхідна цілодобова їх охорона і оборона. І на такі позиції також відбувається мобілізація", - пояснила ситуацію Маляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кремлівська пропаганда відпрацьовує тему дискредитації мобілізації в Україні. Зокрема пропагандисти розповсюджують фейк про те, що мобілізованих відразу переправляють на передній край.Про це заявила заступник міністра оборони, пише УНІАН Вона уточнила, що у проросійських телеграм-каналах знов розганяють тему мобілізації жінок. "У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край", - підкреслила Маляр.Вона пояснила, що в разі, якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку - це для уточнення даних і ця процедура проводиться раз на 5 років."Також постійно шириться інформація, що нібито через "Дію" будуть видавати повістки. Наразі повістки через "Дію" не видають. І питання це не опрацьовується", - зазначила вона.Ще один російський наратив, що мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут. "Насправді, мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання", - зазначила Маляр."Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ім’я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99", - повідомила заступник міністра і додала, що також треба зважити на те, що мобілізованих направляють на різні напрямки, а не лише на Донбас.За словами Маляр, є багато тилових військових частин у різних областях, завдання яких наближати Перемогу. "Спектр широкий - від навчальних закладів і підрозділів, до баз, складів та арсеналів, сюди ж можна додати ремонтні частини, частини зв’язку і кібероборони. Згадати варто аеродроми, шпиталі, автобази. Необхідна цілодобова їх охорона і оборона. І на такі позиції також відбувається мобілізація", - пояснила ситуацію Маляр.

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