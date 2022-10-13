Канада відправила в Україну броньовані машини Bergepanzer 3
Сьогодні, 06:00
Канада передасть Україні чергову партію військової допомоги. Мовиться, зокрема і про бронемашини, які вже вантажать на борт українського літака Ан-124 "Руслан".
Деталі розповіла міністерка оборони Канади Аніта Ананд у своєму Твітері, передає 24 канал.
Вона повідомила про відправлення чергової партії військової допомоги Україні. Також Ананд опублікувала відео, на якому видно завантаження бронемашини на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".
"Більше канадської військової допомоги вже на шляху до України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – написала Ананд.
Міністр не вказала назву бронемашини, але судячи з відео, це Bergepanzer 3 німецько-нідерландського виробництва на базі танка Leopard 2.
Bergepanzer 3 належить до групи машин бойової підтримки і може використовуватися для доставки бійців на поле бою, евакуації поранених, розчищення перешкод та інших завдань.
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Деталі розповіла міністерка оборони Канади Аніта Ананд у своєму Твітері, передає 24 канал.
Вона повідомила про відправлення чергової партії військової допомоги Україні. Також Ананд опублікувала відео, на якому видно завантаження бронемашини на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".
"Більше канадської військової допомоги вже на шляху до України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – написала Ананд.
Міністр не вказала назву бронемашини, але судячи з відео, це Bergepanzer 3 німецько-нідерландського виробництва на базі танка Leopard 2.
Bergepanzer 3 належить до групи машин бойової підтримки і може використовуватися для доставки бійців на поле бою, евакуації поранених, розчищення перешкод та інших завдань.
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