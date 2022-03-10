Експерт пояснила, чи можуть Путіна судити в Гаазькому суді заочно

Володимир Путін має бути присутній.



Про це голова організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук сказала в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини", пише



"Путіну доведеться шукати суперадвокатів і захищатися в Міжнародному кримінальному суді рано чи пізно. На жаль, немає процедури заочного провадження, тому треба, щоб він опинився в суді, і тоді в нього буде можливість відстоювати свою невинуватість і оскаржувати якісь процедурні моменти", - зазначила вона.



Матвійчук назвала видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії безпрецедентним сміливим кроком. За її словами, це означає, що Путіна обвинувачено в тому, що він "є воєнним злочинцем, з яким не можна вести справи".



Матвійчук зауважила, що вперше в історії Міжнародного кримінального суду видано ордер на арешт голові ядерної держави, яка є членом Ради безпеки ООН.



Нагадаємо, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Міжнародному кримінальному суді немає процедури заочного провадження, тому президент Росіїмає бути присутній.Про це голова організації "Центр громадянських свобод"сказала в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини", пише УНІАН "Путіну доведеться шукати суперадвокатів і захищатися в Міжнародному кримінальному суді рано чи пізно. На жаль, немає процедури заочного провадження, тому треба, щоб він опинився в суді, і тоді в нього буде можливість відстоювати свою невинуватість і оскаржувати якісь процедурні моменти", - зазначила вона.Матвійчук назвала видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії безпрецедентним сміливим кроком. За її словами, це означає, що Путіна обвинувачено в тому, що він "є воєнним злочинцем, з яким не можна вести справи".Матвійчук зауважила, що вперше в історії Міжнародного кримінального суду видано ордер на арешт голові ядерної держави, яка є членом Ради безпеки ООН.Нагадаємо, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

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