Експерт пояснила, чи можуть Путіна судити в Гаазькому суді заочно

Експерт пояснила, чи можуть Путіна судити в Гаазькому суді заочно
В Міжнародному кримінальному суді немає процедури заочного провадження, тому президент Росії Володимир Путін має бути присутній.

Про це голова організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук сказала в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини", пише УНІАН.

"Путіну доведеться шукати суперадвокатів і захищатися в Міжнародному кримінальному суді рано чи пізно. На жаль, немає процедури заочного провадження, тому треба, щоб він опинився в суді, і тоді в нього буде можливість відстоювати свою невинуватість і оскаржувати якісь процедурні моменти", - зазначила вона.

Матвійчук назвала видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії безпрецедентним сміливим кроком. За її словами, це означає, що Путіна обвинувачено в тому, що він "є воєнним злочинцем, з яким не можна вести справи".

Матвійчук зауважила, що вперше в історії Міжнародного кримінального суду видано ордер на арешт голові ядерної держави, яка є членом Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

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Теги: Путін, Гаага, суд
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