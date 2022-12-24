Росія здійснила 16 авіаударів, 11 ракетних обстрілів та 99 атак РСЗВ за добу. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ





Щоб досягти поставлених цілей, окупанти продовжують наступальні операції на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївці, Мар'їнки, Шахтарська. За добу 18 березня українські захисники відбили 83 атаки на цій ділянці прифронтової. Бахмут залишається епіцентром бойових дій, - повідомляють у



Російська федерація протягом доби 18 березня продовжувала застосовувати тактику терору проти мирних жителів України. Обстрілюючи населені пункти та критичну інфраструктуру, противник повністю ігнорує закони та звичаї війни.



Протягом доби 18 березня ворог завдав 11 ракетних атак, 4 з яких поцілили по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Крім того, повідомили про 16 авіаударів та 99 атак MLRS з боку окупантів.



Ймовірність подальших ракетних атак по Україні залишається високою.



Волинь, Полісся, Сіверщина та Слобожанщина: оперативна ситуація залишається стабільною. Протягом доби 19 березня ворог обстріляв околиці населених пунктів Олександрівка, Клюси (Чернігівська область), Харківка, Старикове, Вольфине (Сумська область), Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Великий Бурлук (Харківська область).



Куп'янськ і Лиманські сокири: противник продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Ворог провів невдалі наступальні операції у околицях населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне. Окупанти обстріляли селищі Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп'янське, Крохмальне, Берестове (Харківська область), Новоселівське, Невське, Білогорівка (Луганська область), Спірне та Федорівка (Донецька область).



Вісь Бахмута: Сили оборони України відбили численні атаки противника на північній частині Бахмута, а також в околицях Оріхово-Василівки, Григорівки та Богданівки. Під ворожий вогонь потрапили Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка, Північне (Донецька область).



Авдіївка, Мар'їнка, Шахтарське сокири: противник провів невдалі наступальні операції в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Мар'їнка, які окупанти атакували 15 разів. Під ворожий вогонь потрапили Кам'янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненке, Йоргіївка, Невельське, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка (Донецька область).



Запорізька та херсонська сокири: противник захищає. Зокрема, під обстріл потрапили Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам'янське (Запорізька область). Знову обстріляли місто Херсон та Антонівка.



Враховуючи ситуацію біля Вугледара, російське військове керівництво поспішає відправити підкріплення. З 13 березня 37-а окрема мотострілецька бригада 36-ї армії Східного військового округу ЗС РФ проходить бойове злагодження Штурмового підрозділу. Готується до дислокації в Україні 24 березня. Бригада суттєво недолікована, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень поставок. Рівень мотивації серед особового складу повідомляється як дуже низький з великою кількістю спроб уникнути відправки в зону бойових дій.



За добу 18 березня Повітряні сили України завдали 10 разів авіаударів по зосередженням окупантів. Водночас збито 1х БПЛА Shahed-136 наші ракетно-артилерійські війська уразили 7 концентрацій особового складу та військової техніки противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри втрату людських життів, РФ продовжує вести свою агресію. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повністю захопити Донецьку та Луганську області.Щоб досягти поставлених цілей, окупанти продовжують наступальні операції на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївці, Мар'їнки, Шахтарська. За добу 18 березня українські захисники відбили 83 атаки на цій ділянці прифронтової. Бахмут залишається епіцентром бойових дій, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ Російська федерація протягом доби 18 березня продовжувала застосовувати тактику терору проти мирних жителів України. Обстрілюючи населені пункти та критичну інфраструктуру, противник повністю ігнорує закони та звичаї війни.Протягом доби 18 березня ворог завдав 11 ракетних атак, 4 з яких поцілили по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Крім того, повідомили про 16 авіаударів та 99 атак MLRS з боку окупантів.Ймовірність подальших ракетних атак по Україні залишається високою.Волинь, Полісся, Сіверщина та Слобожанщина: оперативна ситуація залишається стабільною. Протягом доби 19 березня ворог обстріляв околиці населених пунктів Олександрівка, Клюси (Чернігівська область), Харківка, Старикове, Вольфине (Сумська область), Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Великий Бурлук (Харківська область).Куп'янськ і Лиманські сокири: противник продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Ворог провів невдалі наступальні операції у околицях населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне. Окупанти обстріляли селищі Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп'янське, Крохмальне, Берестове (Харківська область), Новоселівське, Невське, Білогорівка (Луганська область), Спірне та Федорівка (Донецька область).Вісь Бахмута: Сили оборони України відбили численні атаки противника на північній частині Бахмута, а також в околицях Оріхово-Василівки, Григорівки та Богданівки. Під ворожий вогонь потрапили Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка, Північне (Донецька область).Авдіївка, Мар'їнка, Шахтарське сокири: противник провів невдалі наступальні операції в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Мар'їнка, які окупанти атакували 15 разів. Під ворожий вогонь потрапили Кам'янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненке, Йоргіївка, Невельське, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка (Донецька область).Запорізька та херсонська сокири: противник захищає. Зокрема, під обстріл потрапили Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам'янське (Запорізька область). Знову обстріляли місто Херсон та Антонівка.Враховуючи ситуацію біля Вугледара, російське військове керівництво поспішає відправити підкріплення. З 13 березня 37-а окрема мотострілецька бригада 36-ї армії Східного військового округу ЗС РФ проходить бойове злагодження Штурмового підрозділу. Готується до дислокації в Україні 24 березня. Бригада суттєво недолікована, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень поставок. Рівень мотивації серед особового складу повідомляється як дуже низький з великою кількістю спроб уникнути відправки в зону бойових дій.За добу 18 березня Повітряні сили України завдали 10 разів авіаударів по зосередженням окупантів. Водночас збито 1х БПЛА Shahed-136 наші ракетно-артилерійські війська уразили 7 концентрацій особового складу та військової техніки противника.

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