Українські воїни за добу знищили понад 700 російських окупантів, 21 танк і 23 ББМ

Українські воїни за добу знищили понад 700 російських окупантів, 21 танк і 23 ББМ
Сили оборони України продовжують запеклу боротьбу із російськими окупаційними військами.

Так, за минулу добу українські воїни знищили понад 700 російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3532 (+21) од,
бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од,
артилерійських систем – 2568 (+8) од,
РСЗВ – 507 (+1) од,
засоби ППО ‒ 268 (+3) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0),
крилаті ракети ‒ 907 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од,
спеціальна техніка ‒ 262 (+3).
Дані уточнюються.

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Теги: ЗСУ, війна, Україна, росія
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