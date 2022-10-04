Українські воїни за добу знищили понад 700 російських окупантів, 21 танк і 23 ББМ





Так, за минулу добу українські воїни знищили понад 700 російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3532 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од,

артилерійських систем – 2568 (+8) од,

РСЗВ – 507 (+1) од,

засоби ППО ‒ 268 (+3) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 262 (+3).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України продовжують запеклу боротьбу із російськими окупаційними військами.Так, за минулу добу українські воїни знищили понад 700 російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,танків ‒ 3532 (+21) од,бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од,артилерійських систем – 2568 (+8) од,РСЗВ – 507 (+1) од,засоби ППО ‒ 268 (+3) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0),крилаті ракети ‒ 907 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од,спеціальна техніка ‒ 262 (+3).Дані уточнюються.

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