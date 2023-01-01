За добу на Волині сталося 4 пожежі

За добу на Волині сталося 4 пожежі
Протягом доби, 18 березня рятувальники області ліквідували чотири пожежі в різних населених пунктах Волині.

Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

18 березня о 02:13 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Трубки Володимирського району. Пожежу ліквідували о 03:20 рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі та працівники місцевої пожежної команди с. Павлівка.
Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

О 17:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку в м. Ковель. О 18:40 пожежу ліквідували рятувальники 19 та 4 ДПРЧ міста Ковель.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.

О 20:08 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на верхньому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в м. Нововолинську.
Рятувальники міської 5 ДПРЧ о 20:39 ліквідували пожежу.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку.
Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння встановленою особою.


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Теги: Волинь, пожежа
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