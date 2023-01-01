За добу на Волині сталося 4 пожежі

Протягом доби, 18 березня рятувальники області ліквідували чотири пожежі в різних населених пунктах Волині.Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.18 березня о 02:13 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Трубки Володимирського району. Пожежу ліквідували о 03:20 рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі та працівники місцевої пожежної команди с. Павлівка.Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 17:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку в м. Ковель. О 18:40 пожежу ліквідували рятувальники 19 та 4 ДПРЧ міста Ковель.Ймовірна причина пожежі встановлюється.О 20:08 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на верхньому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в м. Нововолинську.Рятувальники міської 5 ДПРЧ о 20:39 ліквідували пожежу.Вогнем знищено речі домашнього вжитку.Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння встановленою особою.