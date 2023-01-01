Водійка, яка в селищі під Луцьком збила чоловіка, заплатить 850 гривень штрафу
Сьогодні, 16:11
Водійка, яка збила пішохода в селищі міського типу Торчин, відбулася штрафом.
Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини.
ДТП трапилася 14 січня ввечері на вулиці Незалежності. Рухаючись заднім ходом, водійка Тетяна К. втратила пильність та здійснила наїзд на пішохода. В результаті наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження.
Докази підтвердили вину керманички, яку вона й сама не заперечувала. Правопорушення кваліфікували за ст.124 КУпАП.
В підсумку жінку оштрафували на 850 гривень.
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Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини.
ДТП трапилася 14 січня ввечері на вулиці Незалежності. Рухаючись заднім ходом, водійка Тетяна К. втратила пильність та здійснила наїзд на пішохода. В результаті наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження.
Докази підтвердили вину керманички, яку вона й сама не заперечувала. Правопорушення кваліфікували за ст.124 КУпАП.
В підсумку жінку оштрафували на 850 гривень.
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