Водійка, яка в селищі під Луцьком збила чоловіка, заплатить 850 гривень штрафу





Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, - пише



ДТП трапилася 14 січня ввечері на вулиці Незалежності. Рухаючись заднім ходом, водійка Тетяна К. втратила пильність та здійснила наїзд на пішохода. В результаті наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження.



Докази підтвердили вину керманички, яку вона й сама не заперечувала. Правопорушення кваліфікували за ст.124 КУпАП.



В підсумку жінку оштрафували на 850 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водійка, яка збила пішохода в селищі міського типу Торчин, відбулася штрафом.Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини. ДТП трапилася 14 січня ввечері на вулиці Незалежності. Рухаючись заднім ходом, водійка Тетяна К. втратила пильність та здійснила наїзд на пішохода. В результаті наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження.Докази підтвердили вину керманички, яку вона й сама не заперечувала. Правопорушення кваліфікували за ст.124 КУпАП.В підсумку жінку оштрафували на 850 гривень.

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