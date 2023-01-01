Волинські прикордонники отримали ще два позашляховики та генератори. ФОТО
Сьогодні, 19:23
Волинські прикордонники отримали від представників Волинської обласної військової адміністрації та благодійного фонду автомобілі та генератори.
Про це повідомляють у Волинській ОВА та у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Спільно із благодійним фондом «Доброта» за дорученням начальника ОВА Юрія Погуляйка його перший заступник Сергій Мовенко передали Волинському прикордонному загону два автомобілі.
Крім автомобілів прикордонники отримали два генератори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинській ОВА та у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Спільно із благодійним фондом «Доброта» за дорученням начальника ОВА Юрія Погуляйка його перший заступник Сергій Мовенко передали Волинському прикордонному загону два автомобілі.
Крім автомобілів прикордонники отримали два генератори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку на понеділок, 20 березня
Сьогодні, 20:00
Волинські прикордонники отримали ще два позашляховики та генератори. ФОТО
Сьогодні, 19:23
У лікарнях Волині знайшли роботу майже 140 переселенців
Сьогодні, 17:33
Медіа