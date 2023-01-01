Волинські прикордонники отримали ще два позашляховики та генератори. ФОТО

Волинські прикордонники отримали ще два позашляховики та генератори. ФОТО
Волинські прикордонники отримали від представників Волинської обласної військової адміністрації та благодійного фонду автомобілі та генератори.

Про це повідомляють у Волинській ОВА та у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Спільно із благодійним фондом «Доброта» за дорученням начальника ОВА Юрія Погуляйка його перший заступник Сергій Мовенко передали Волинському прикордонному загону два автомобілі.

Крім автомобілів прикордонники отримали два генератори.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пенсіонер з Волині розповів про свій секрет щасливого, гармонійного життя
Сьогодні, 20:31
Погода у Луцьку на понеділок, 20 березня
Сьогодні, 20:00
Волинські прикордонники отримали ще два позашляховики та генератори. ФОТО
Сьогодні, 19:23
На Волині школярі щодня чергують на «блокпості» і збирають гроші для ЗСУ
Сьогодні, 18:42
У лікарнях Волині знайшли роботу майже 140 переселенців
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
Гурт «Друга Ріка» приїхав до Луцька, щоб виступити для прикордонників. ФОТО, ВІДЕО Гурт «Друга Ріка» приїхав до Луцька, щоб виступити для прикордонників. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО
11 березень, 15:49
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
01 березень, 15:39
На Волині за рік у виїзді з країни відмовили майже п'ятьом тисячам чоловіків На Волині за рік у виїзді з країни відмовили майже п'ятьом тисячам чоловіків
28 лютий, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пенсіонер з Волині розповів про свій секрет щасливого, гармонійного життя
Сьогодні, 20:31
 0
Погода у Луцьку на понеділок, 20 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські прикордонники отримали ще два позашляховики та генератори. ФОТО
Сьогодні, 19:23
 0
На Волині школярі щодня чергують на «блокпості» і збирають гроші для ЗСУ
Сьогодні, 18:42
 0
У лікарнях Волині знайшли роботу майже 140 переселенців
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8