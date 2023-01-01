Волинські прикордонники отримали ще два позашляховики та генератори. ФОТО





Про це повідомляють у Волинській ОВА та у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.



Спільно із благодійним фондом «Доброта» за дорученням начальника ОВА Юрія Погуляйка його перший заступник Сергій Мовенко передали Волинському прикордонному загону два автомобілі.



Крім автомобілів прикордонники отримали два генератори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські прикордонники отримали від представників Волинської обласної військової адміністрації та благодійного фонду автомобілі та генератори.Про це повідомляють у Волинській ОВА та у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Спільно із благодійним фондом «Доброта» за дорученням начальника ОВА Юрія Погуляйка його перший заступник Сергій Мовенко передали Волинському прикордонному загону два автомобілі.Крім автомобілів прикордонники отримали два генератори.

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