Погода у Луцьку на понеділок, 20 березня

Погода у Луцьку на понеділок, 20 березня
У понеділок, 20 березня весь день у Луцьку буде хмарним. Опадів протягом дня не прогнозують.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° і зможе піднятися до позначки +13°.

Народний прогноз погоди:
20 березня відзначається день пам'яті святого мученика Василя, єпископа Херсонського Таврійського. Встановлюється вже тепла погода, але холод ще не поспішає відступати: "З дахів капає, а за ніс цапає", вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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