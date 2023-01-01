Погода у Луцьку на понеділок, 20 березня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 20 березня весь день у Луцьку буде хмарним. Опадів протягом дня не прогнозують.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° і зможе піднятися до позначки +13°.
Народний прогноз погоди:
20 березня відзначається день пам'яті святого мученика Василя, єпископа Херсонського Таврійського. Встановлюється вже тепла погода, але холод ще не поспішає відступати: "З дахів капає, а за ніс цапає", вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° і зможе піднятися до позначки +13°.
Народний прогноз погоди:
20 березня відзначається день пам'яті святого мученика Василя, єпископа Херсонського Таврійського. Встановлюється вже тепла погода, але холод ще не поспішає відступати: "З дахів капає, а за ніс цапає", вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз.
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