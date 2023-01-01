Які тарифи на комуналку не зміняться в Україні

Які тарифи на комуналку не зміняться в Україні
Вже після опалювального сезону, який має завершитись у квітні, для українців може здорожчати вода та електрика.

Тим часом у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідь на запит «РБК-Україна» повідомили, які комунальні послуги точно не здорожчають, доки триває війна.

«Згідно із законом, НКРЕКП не має повноважень щодо встановлення цін на природний газ», – сказано в повідомленні.

До того ж, постачання природного газу здійснюється за цінами, які вільно встановлюються між постачальником і споживачем. Водночас у законодавстві можуть бути винятки. НКРЕКП дозволено, наприклад, встановлювати або змінювати тарифи на послуги з розподілу природного газу.

За інформацією комісії регулювання електроенергетики, ціна на природний газ для побутових споживачів, ОСББ, виробників теплової енергії, якщо вони використовують газ для виробництва теплової енергії для населення та уклали договір з ДК «Нафтогаз України», не підлягає збільшенню та залишається на рівні 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Нацкомісія вже оприлюднила попередні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Очікується, що тарифи підвищуватимуть у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Вартість послуг після підвищення подорожчає приблизно на 30%.

В Україні можуть удвічі підвищити тарифи на світло. Це дасть змогу відновлювати пошкоджену окупантами інфраструктуру. Проте поки в уряді не озвучують варіантів перегляду цін.

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Теги: тарифи на комуналку, ціни
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