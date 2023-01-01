Пенсіонер з Волині розповів про свій секрет щасливого, гармонійного життя

Василь Матюк (на фото) знайшов, як вважає, секрет щасливого, гармонійного життя. На думку чоловіка, жити треба так, аби тілом та душею почуватися завше молодим, бадьорим, скільки би років не розміняв. Тоді життя даруватиме лише радість.



Про це повідомляє газета



Досягти цього, стверджує він, можна, якщо знати міру в тому, що їси, віддавати перевагу натуральним, вирощеним без хімії, продуктам, бути фізично активним, дбати про тілесне здоров’я, не забуваючи приділяти увагу також ментальному, радіти малому, служити людям поруч тебе, вірити, що щось погане – тимчасове, а добре – вічне, наповнювати себе добром.



Із посмішкою Василь Іванович починає кожен свій день, в хорошому гуморі намагається його завершити. До сну ніколи не лягає ситим. Прокинувшись, обов’язково випиває склянку води, яка піддавалась тривалій заморозці (не менше 12 годин при температурі близько – 20 градусів). Вживати саме таку, переконаний, найбільш корисно, якщо бажаєте забезпечити собі добре самопочуття.



"Понад двадцять років я винятково п’ю виморожену воду, на ній і готую їжу, яку споживаю. Наповнюю трилітрову каструльку водою, набраною з колодязя, та ставлю у морозильник. Дванадцять годин вона там нормалізується, очищається від надлишку заліза, нітратів, усього зайвого. Після того чистий лід, що утворився, перекладаю до іншої посудини та розтоплюю знову в рідину, залишивши на певний час тепер у холодильнику. Оце і є мій напій життєвої енергії, своєрідні ліки від багатьох недуг. Вранці до сніданку вип’ю такої водички, шлунок відразу починає працювати, організм оживає, з’являються сили", – розповідає селянин.



Потому, підкріпившись нехитрим, але збалансованим харчем, пан Василь береться за роботу. Каже, наскільки б виснажливою та не була, не відчуває аж надто великої втоми. Навпаки, фізичні навантаження укріплюють чоловіка. Ось тому, досягнувши сьомого десятиліття, не полишає також і спорту, яким захоплюється з юнацьких років, виконує оздоровчі вправи, зимової пори, коли випадає гарна погода, влаштовує собі прогулянки на лижах.



Це ще одна таємниця того, чому Василь Матюк є не за літами таким активним. Бо він звик діяти, а не просиджувати час даремно. “Спокійна старість” – не для нього, не дозволяє собі змарнувати жодної хвилини, працює. Опанував сучасні комп’ютерні технології, поповнює знання з різних сфер, якими цікавиться, зокрема, економіки. Каже, рух – життя, зупинитися – приректи себе на пасивне, нудне існування. Чого аж ніяк не хоче. Того принципу дотримувався постійно: і тоді, коли працював на різних посадах у сфері страхування, а згодом — сільським головою, і тепер керується ним, досліджує історію малої батьківщини, Волині, допомагає іншим. Подобається спілкуватися з людьми, намагаюся бути їм корисним. Хай в малому, але підтримаю когось і вже недаремно прожив день.



Також чоловік знає нехитрий метод, як швидко позбутися головного болю. Отож, якщо заболіла голова, наберіть в легені повітря і затримайте на п’ять секунд дихання, неквапом видихніть, та не до кінця. Повторіть кілька разів. Виконуючи дихальну вправу, ви насичите кров діоксидом вуглецю, тобто вуглекислим газом, вирівняєте баланс, що порушився, поступово нездужання мине.



Також раджу зміцнювати м’язи шиї усім, хто відчуває подібні проблеми, аби позбутися чи попередити защемлення м’язів, судин і найдрібніших капілярів. Через порушення кровотоку мозок не отримує достатньо живлення, що в запущених випадках загрожує інсультом, інфарктом. Переконаний, ніхто не бажає стати інвалідом чи раптово померти від хвороби, яку доволі легко подолати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець села Седлище(на фото) знайшов, як вважає, секрет щасливого, гармонійного життя. На думку чоловіка, жити треба так, аби тілом та душею почуватися завше молодим, бадьорим, скільки би років не розміняв. Тоді життя даруватиме лише радість.Про це повідомляє газета "Полісся". Досягти цього, стверджує він, можна, якщо знати міру в тому, що їси, віддавати перевагу натуральним, вирощеним без хімії, продуктам, бути фізично активним, дбати про тілесне здоров’я, не забуваючи приділяти увагу також ментальному, радіти малому, служити людям поруч тебе, вірити, що щось погане – тимчасове, а добре – вічне, наповнювати себе добром.Із посмішкою Василь Іванович починає кожен свій день, в хорошому гуморі намагається його завершити. До сну ніколи не лягає ситим. Прокинувшись, обов’язково випиває склянку води, яка піддавалась тривалій заморозці (не менше 12 годин при температурі близько – 20 градусів). Вживати саме таку, переконаний, найбільш корисно, якщо бажаєте забезпечити собі добре самопочуття."Понад двадцять років я винятково п’ю виморожену воду, на ній і готую їжу, яку споживаю. Наповнюю трилітрову каструльку водою, набраною з колодязя, та ставлю у морозильник. Дванадцять годин вона там нормалізується, очищається від надлишку заліза, нітратів, усього зайвого. Після того чистий лід, що утворився, перекладаю до іншої посудини та розтоплюю знову в рідину, залишивши на певний час тепер у холодильнику. Оце і є мій напій життєвої енергії, своєрідні ліки від багатьох недуг. Вранці до сніданку вип’ю такої водички, шлунок відразу починає працювати, організм оживає, з’являються сили", – розповідає селянин.Потому, підкріпившись нехитрим, але збалансованим харчем, пан Василь береться за роботу. Каже, наскільки б виснажливою та не була, не відчуває аж надто великої втоми. Навпаки, фізичні навантаження укріплюють чоловіка. Ось тому, досягнувши сьомого десятиліття, не полишає також і спорту, яким захоплюється з юнацьких років, виконує оздоровчі вправи, зимової пори, коли випадає гарна погода, влаштовує собі прогулянки на лижах.Це ще одна таємниця того, чому Василь Матюк є не за літами таким активним. Бо він звик діяти, а не просиджувати час даремно. “Спокійна старість” – не для нього, не дозволяє собі змарнувати жодної хвилини, працює. Опанував сучасні комп’ютерні технології, поповнює знання з різних сфер, якими цікавиться, зокрема, економіки. Каже, рух – життя, зупинитися – приректи себе на пасивне, нудне існування. Чого аж ніяк не хоче. Того принципу дотримувався постійно: і тоді, коли працював на різних посадах у сфері страхування, а згодом — сільським головою, і тепер керується ним, досліджує історію малої батьківщини, Волині, допомагає іншим. Подобається спілкуватися з людьми, намагаюся бути їм корисним. Хай в малому, але підтримаю когось і вже недаремно прожив день.Також чоловік знає нехитрий метод, як швидко позбутися головного болю. Отож, якщо заболіла голова, наберіть в легені повітря і затримайте на п’ять секунд дихання, неквапом видихніть, та не до кінця. Повторіть кілька разів. Виконуючи дихальну вправу, ви насичите кров діоксидом вуглецю, тобто вуглекислим газом, вирівняєте баланс, що порушився, поступово нездужання мине.Також раджу зміцнювати м’язи шиї усім, хто відчуває подібні проблеми, аби позбутися чи попередити защемлення м’язів, судин і найдрібніших капілярів. Через порушення кровотоку мозок не отримує достатньо живлення, що в запущених випадках загрожує інсультом, інфарктом. Переконаний, ніхто не бажає стати інвалідом чи раптово померти від хвороби, яку доволі легко подолати.

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