У громаді на Волині заборонили сільськогосподарські роботи у прикордонній зоні

У громаді на Волині заборонили сільськогосподарські роботи у прикордонній зоні
На території Шацької громади, зокрема біля кордону із Білоруссю, заборонили проведення будь-яких сільськогосподарських робіт.

Про це повідомили на сторінці селищної ради.

Це пов'язано із вимогою однієї із військових частин ЗСУ.

Заборона діє у п'ятикілометровій зоні.

"Біля державного кордону з Білоруссю, постійно розширюється система інженерних загороджень, у тому числі мінно-вибухових – з метою посилення обороноздатності у протистоянні з ворогом", – йдеться у повідомленні про заборону сільськогосподарських робіт.

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Теги: сільськогосподарські роботи, Волинь, прикордонна зона
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