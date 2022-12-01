У громаді на Волині заборонили сільськогосподарські роботи у прикордонній зоні
Сьогодні, 22:33
На території Шацької громади, зокрема біля кордону із Білоруссю, заборонили проведення будь-яких сільськогосподарських робіт.
Про це повідомили на сторінці селищної ради.
Це пов'язано із вимогою однієї із військових частин ЗСУ.
Заборона діє у п'ятикілометровій зоні.
"Біля державного кордону з Білоруссю, постійно розширюється система інженерних загороджень, у тому числі мінно-вибухових – з метою посилення обороноздатності у протистоянні з ворогом", – йдеться у повідомленні про заборону сільськогосподарських робіт.
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Про це повідомили на сторінці селищної ради.
Це пов'язано із вимогою однієї із військових частин ЗСУ.
Заборона діє у п'ятикілометровій зоні.
"Біля державного кордону з Білоруссю, постійно розширюється система інженерних загороджень, у тому числі мінно-вибухових – з метою посилення обороноздатності у протистоянні з ворогом", – йдеться у повідомленні про заборону сільськогосподарських робіт.
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