20 березня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження святкують директор ЗОШ №15 Олег Гребенюк (на фото), скульптор-монументаліст, заслужений діяч мистецтв України, голова благодійної організації «Чорнобривці України» Василь Рижук та директор ТзОВ «ФАРМА-КОР ЛТД» Євген Кунах та журналіст, редактор відділу інформаційної політики ВНУ імені Лесі Українки Андрій Петрушко.
Іменинники 20 березня – Василь, Євген, Омелян, Павло.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
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Іменинники 20 березня – Василь, Євген, Омелян, Павло.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
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