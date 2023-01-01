20 березня на Волині: гортаючи календар

20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують директор ЗОШ №15 Олег Гребенюк (на фото), скульптор-монументаліст, заслужений діяч мистецтв України, голова благодійної організації «Чорнобривці України» Василь Рижук та директор ТзОВ «ФАРМА-КОР ЛТД» Євген Кунах та журналіст, редактор відділу інформаційної політики ВНУ імені Лесі Українки Андрій Петрушко.

Іменинники 20 березня – Василь, Євген, Омелян, Павло.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

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Теги: День народження, Луцьк
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