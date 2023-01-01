У Луцькому районі відкрили меморіальну дошку полеглому Герою Володимиру Фірчуку. ФОТО

У Луцькому районі відкрили меморіальну дошку полеглому Герою Володимиру Фірчуку. ФОТО
На Волині встановили меморіальну дошку воїну, Герою України Володимиру Фірчуку.

Про це повідомляє Наш край медіа.

18 березня у КЗЗСО «Дубищенський ліцей» відбувся меморіальний захід з нагоди освячення пам'ятного знака.

Нагадаємо, солдат Фірчук Володимир Юрійович (1994 р.н.) з Дубища загинув у бою за Україну, її незалежність та волю, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області 27 січня 2023 року. Володимир служив у ЗСУ на посаді оператора відділення безпілотного авіаційного комплексу.
У Луцькому районі відкрили меморіальну дошку полеглому Герою Володимиру Фірчуку. ФОТО
У Луцькому районі відкрили меморіальну дошку полеглому Герою Володимиру Фірчуку. ФОТО

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Теги: Луцький район, меморіальна дошка, Фірчук
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