В Україні запустили онлайн-платформу для постраждалих від війни





Про це



15 березня офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Апарат урядової уповноваженої з питань гендерної політики за участі заступниці Міністра соціальної політики України Уляни Токарєвої презентували новий онлайн-майданчик - Платформу допомоги врятованим.



"Це перша в Україні онлайн-платформа, де зібрана повна інформація про всі ключові сервіси допомоги постраждалим внаслідок війни. Завдяки платформі громадяни зможуть простіше і швидше зв'язатися з потрібним сервісом", - повідомляє Мінсоцполітики.



Для кого створена платформа?



- Для тих, хто постраждав від будь-якого виду насильства чи став його свідком - платформа стане компасом для пошуку можливостей, як побороти травму та обрати найзручніший сервіс підтримки.



- Якщо ваші близькі чи родичі постраждали від насильства - платформа збільшить вашу обізнаність, як взаємодіяти з постраждалою особою, та надасть поради, як не допустити повторної травматизації вашої близької людини.



- Для фахівців по роботі з постраждалими від насильства - платформа допоможе знайти корисні матеріали для використання у роботі з постраждалими та контакти ключових надавачів підтримки для подальшої співпраці на допомогу громадянам України.



Що таке - Платформа допомоги врятованим



Це онлайн-майданчик, на якому зібрані контакти ключових сервісів підтримки постраждалих від різних видів насильства в умовах війни. Там ви знайдете як урядові сервіси, так і ініціативи, створені у партнерстві з громадськими та міжнародними організаціями.



"Платформа дозволить охопити соціальною підтримкою значно ширше коло людей, які постраждали внаслідок війни. Вона допоможе соціальним працівникам виявляти людей, які потребують допомоги через наслідки війни, надавати їм необхідну підтримку і правильно спрямовувати далі, щоби повною мірою забезпечити права та інтереси людей", - підкреслила Уляна Токарєва, заступниця Міністерки соціальної політики України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні запустили онлайн-майданчик для людей, що постраждали від війни.Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.15 березня офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Апарат урядової уповноваженої з питань гендерної політики за участі заступниці Міністра соціальної політики Українипрезентували новий онлайн-майданчик - Платформу допомоги врятованим."Це перша в Україні онлайн-платформа, де зібрана повна інформація про всі ключові сервіси допомоги постраждалим внаслідок війни. Завдяки платформі громадяни зможуть простіше і швидше зв'язатися з потрібним сервісом", - повідомляє Мінсоцполітики.- Для тих, хто постраждав від будь-якого виду насильства чи став його свідком - платформа стане компасом для пошуку можливостей, як побороти травму та обрати найзручніший сервіс підтримки.- Якщо ваші близькі чи родичі постраждали від насильства - платформа збільшить вашу обізнаність, як взаємодіяти з постраждалою особою, та надасть поради, як не допустити повторної травматизації вашої близької людини.- Для фахівців по роботі з постраждалими від насильства - платформа допоможе знайти корисні матеріали для використання у роботі з постраждалими та контакти ключових надавачів підтримки для подальшої співпраці на допомогу громадянам України.Це онлайн-майданчик, на якому зібрані контакти ключових сервісів підтримки постраждалих від різних видів насильства в умовах війни. Там ви знайдете як урядові сервіси, так і ініціативи, створені у партнерстві з громадськими та міжнародними організаціями."Платформа дозволить охопити соціальною підтримкою значно ширше коло людей, які постраждали внаслідок війни. Вона допоможе соціальним працівникам виявляти людей, які потребують допомоги через наслідки війни, надавати їм необхідну підтримку і правильно спрямовувати далі, щоби повною мірою забезпечити права та інтереси людей", - підкреслила Уляна Токарєва, заступниця Міністерки соціальної політики України.

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