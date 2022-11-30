Польський посол розповів, коли Польща зможе вступити у війну проти Росії

Польський посол розповів, коли Польща зможе вступити у війну проти Росії
Якщо Україна програє у війні з Російською Федерацією, Польща буде змушена вступити в конфлікт.

Про це заявив посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський в ефірі телеканалу LCI, коментуючи рішення передати Україні винищувачі, пише УНІАН.

За його словами, у Варшави не буде вибору.

"Тому або Україна сьогодні буде захищати свою незалежність, або, якщо вона цього не зробить, ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт, тому що наші цінності, які є основою нашої цивілізації, перебувають під загрозою, тому у нас не буде вибору", - заявив Рощишевський.

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Теги: Польща, війна, Україна
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