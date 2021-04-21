Ціни на продукти до Великодня «злетять»: чим українцям варто закупитись заздалегідь





Про це йдеться у прогнозі економістів для KP.UA, передає



Як правило, до Великодня, насамперед, дорожчають м’ясо та яйця. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що цього року зростання цін на цю категорію продуктів буде невеликим – не більш як на 10-15%.



Водночас економіст Андрій Мартинюк каже, що перед Великоднем подорожчають не лише м’ясо та яйця, а й овочі, фрукти, хліб, крупи.



“Справа в тому, що вартість овочів та фруктів прив’язана не лише до Великодня, а й до сезону. Вони дорожчатимуть доти, доки на ринок не прийдуть вітчизняні овочі з відкритого ґрунту. Причому подорожчання може бути суттєвим – плюс 15-20% до сьогоднішніх цін”, – повідомив Мартинюк.



Що стосується м’яса та яєць, експерт прогнозує зростання цін не більше ніж на 5%, а хліб та крупи можуть зрости в межах 1-2%.



Аналітик компанії “Центр біржових технологій” Максим Орищак прогнозує, що у квітні на 10-15% подорожчає борошно, на 7-10% – молочні продукти, також піднімуться ціни на овочі та фрукти.



“Причому погано навіть не те, що продуктовий кошик подорожчає до свята, а те, що ціни підвищаться і найімовірніше закріпляться”, – зазначив аналітик.



Задорого продаватимуть і зелень, вважає експерт Світового банку Оксана Руженкова.



“Томати та огірки залишаться дорогими, тож якщо й купуватимемо, то хіба що поштучно. Великі тепличні комбінати, які вирощують ці овочі, вже давно перебувають за межею виживання через ціни на електроенергію. Плюс при перебоях її подачі виростити до Великодня перші огірочки зможуть у найкращому разі Калинівка та Уманський тепличний комбінат. Тож улюблений багатьма салат із огірків, яєць та свіжої зелені зможе прикрасити великодній стіл хіба що в дуже заможних українців. Редиска також буде доступна одиницям, ситуація покращиться тільки після травневих свят, та й взагалі ближче до літа”, – сказала Руженкова.



У зв’язку з цим українцям радять робити всі можливі продуктові запаси раніше, щоб не зіткнутися з подорожчанням перед святом. А саме заздалегідь можна запастись яйцями, м’ясом та ковбасними виробами. Все це можна занурити в холодильник та морозильну камеру. Все для випічки – борошно, цукор, олія, сухофрукти – також можна придбати вже зараз. Ще можна зробити запаси алкоголю, який безперечно подорожчає перед святами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні Великодня, який цього року відзначать 16 квітня, ціни на продукти можуть злетіти до 20%.Про це йдеться у прогнозі економістів для KP.UA, передає Апостроф Як правило, до Великодня, насамперед, дорожчають м’ясо та яйця. Президент Українського аналітичного центрувважає, що цього року зростання цін на цю категорію продуктів буде невеликим – не більш як на 10-15%.Водночас економісткаже, що перед Великоднем подорожчають не лише м’ясо та яйця, а й овочі, фрукти, хліб, крупи.“Справа в тому, що вартість овочів та фруктів прив’язана не лише до Великодня, а й до сезону. Вони дорожчатимуть доти, доки на ринок не прийдуть вітчизняні овочі з відкритого ґрунту. Причому подорожчання може бути суттєвим – плюс 15-20% до сьогоднішніх цін”, – повідомив Мартинюк.Що стосується м’яса та яєць, експерт прогнозує зростання цін не більше ніж на 5%, а хліб та крупи можуть зрости в межах 1-2%.Аналітик компанії “Центр біржових технологій” Максим Орищак прогнозує, що у квітні на 10-15% подорожчає борошно, на 7-10% – молочні продукти, також піднімуться ціни на овочі та фрукти.“Причому погано навіть не те, що продуктовий кошик подорожчає до свята, а те, що ціни підвищаться і найімовірніше закріпляться”, – зазначив аналітик.Задорого продаватимуть і зелень, вважає експерт Світового банку“Томати та огірки залишаться дорогими, тож якщо й купуватимемо, то хіба що поштучно. Великі тепличні комбінати, які вирощують ці овочі, вже давно перебувають за межею виживання через ціни на електроенергію. Плюс при перебоях її подачі виростити до Великодня перші огірочки зможуть у найкращому разі Калинівка та Уманський тепличний комбінат. Тож улюблений багатьма салат із огірків, яєць та свіжої зелені зможе прикрасити великодній стіл хіба що в дуже заможних українців. Редиска також буде доступна одиницям, ситуація покращиться тільки після травневих свят, та й взагалі ближче до літа”, – сказала Руженкова.У зв’язку з цим українцям радять робити всі можливі продуктові запаси раніше, щоб не зіткнутися з подорожчанням перед святом. А саме заздалегідь можна запастись яйцями, м’ясом та ковбасними виробами. Все це можна занурити в холодильник та морозильну камеру. Все для випічки – борошно, цукор, олія, сухофрукти – також можна придбати вже зараз. Ще можна зробити запаси алкоголю, який безперечно подорожчає перед святами.

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