Курс валют у Луцьку 20 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.00, а продають за – 41.28.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,84.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 березня готівковий курс долара становить 38.66, продають його за 38.88.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.00, а продають за – 41.28.Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,84.

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