ЗСУ за добу знищили ще 700 окупантів
Сьогодні, 09:10
За минулу добу ЗСУ знищили 700 загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3537 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,
артилерійських систем – 2577 (+9) од,
РСЗВ – 507 (+0) од,
засобів ППО ‒ 270 (+2) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),
крилатих ракет ‒ 907 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 265 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3537 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,
артилерійських систем – 2577 (+9) од,
РСЗВ – 507 (+0) од,
засобів ППО ‒ 270 (+2) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),
крилатих ракет ‒ 907 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 265 (+3).
Дані уточнюються.
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