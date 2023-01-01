ЗСУ за добу знищили ще 700 окупантів

ЗСУ за добу знищили ще 700 окупантів
За минулу добу ЗСУ знищили 700 загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3537 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,

артилерійських систем – 2577 (+9) од,

РСЗВ – 507 (+0) од,

засобів ППО ‒ 270 (+2) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),

крилатих ракет ‒ 907 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 265 (+3).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу», – президент Чехії
Сьогодні, 09:20
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 09:13
ЗСУ за добу знищили ще 700 окупантів
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 20 березня
Сьогодні, 09:02
Росія продовжує вести наступальні дії на п'яти напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:59
Схожі новини
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав кількість мобілізованих у Росії Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав кількість мобілізованих у Росії
Сьогодні, 10:15
Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії
Сьогодні, 10:00
Росія хоче захопити нові українські території, щоб створити буферні зони, – Наєв Росія хоче захопити нові українські території, щоб створити буферні зони, – Наєв
Сьогодні, 09:35
Росія продовжує вести наступальні дії на п'яти напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росія продовжує вести наступальні дії на п'яти напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав кількість мобілізованих у Росії
Сьогодні, 10:15
 0
Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії
Сьогодні, 10:00
 0
Поблизу Луцька у ДТП загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 09:45
 0
Росія хоче захопити нові українські території, щоб створити буферні зони, – Наєв
Сьогодні, 09:35
 0
«Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу», – президент Чехії
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8