ЗСУ за добу знищили ще 700 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3537 (+5) од,



бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,



артилерійських систем – 2577 (+9) од,



РСЗВ – 507 (+0) од,



засобів ППО ‒ 270 (+2) од,



літаків – 305 (+0) од,



гелікоптерів – 290 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),



крилатих ракет ‒ 907 (+0),



кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,



спеціальної техніки ‒ 265 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ знищили 700 загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб ліквідовано,танків ‒ 3537 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,артилерійських систем – 2577 (+9) од,РСЗВ – 507 (+0) од,засобів ППО ‒ 270 (+2) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),крилатих ракет ‒ 907 (+0),кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,спеціальної техніки ‒ 265 (+3).Дані уточнюються.

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