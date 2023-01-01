Росія хоче захопити нові українські території, щоб створити буферні зони, – Наєв

Сергій Наєв спрогнозував, що відбуватиметься надалі на українському фронті у 2023 році.



Він заявив, що Росія не полишатиме спроб встановити контроль над всією територією України, пише



За словами Наєва, ворог буде продовжувати вести наступальні дії з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей зводитиме оборонні рубежі та перекидатиме мобілізованих.



"Надалі агресор хоче захопити нові території для створення буферних зон, щоб забезпечити "безпеку" для вже "включених до складу РФ" окупованих територій України", - заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.



Українські захисники, своєю чергою, стримуватимуть подальше просування окупантів та завдаватимуть їм максимальних втрат у живій силі й техніці. Крім того, ЗСУ нарощуватимуть бойовий потенціал для контрнаступу й звільнення окупованих Росією територій.



"Чинні частини та підрозділи необхідно оснастити й переоснастити новітніми зразками озброєння та військової техніки як власного виробництва, так і виробництва країн-партнерів. Паралельно з постачанням новітніх бойових систем необхідно активно проводити підготовку особового складу із залученням військових фахівців країн-партнерів", - наголосив Наєв.



Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел припускає, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Об’єднаних сил ЗСУспрогнозував, що відбуватиметься надалі на українському фронті у 2023 році.Він заявив, що Росія не полишатиме спроб встановити контроль над всією територією України, пише УНІАН За словами Наєва, ворог буде продовжувати вести наступальні дії з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей зводитиме оборонні рубежі та перекидатиме мобілізованих."Надалі агресор хоче захопити нові території для створення буферних зон, щоб забезпечити "безпеку" для вже "включених до складу РФ" окупованих територій України", - заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.Українські захисники, своєю чергою, стримуватимуть подальше просування окупантів та завдаватимуть їм максимальних втрат у живій силі й техніці. Крім того, ЗСУ нарощуватимуть бойовий потенціал для контрнаступу й звільнення окупованих Росією територій."Чинні частини та підрозділи необхідно оснастити й переоснастити новітніми зразками озброєння та військової техніки як власного виробництва, так і виробництва країн-партнерів. Паралельно з постачанням новітніх бойових систем необхідно активно проводити підготовку особового складу із залученням військових фахівців країн-партнерів", - наголосив Наєв.Нагадаємо, що президент Чехіїприпускає, що Україна повинна використати можливість контрнаступу в цьому році , оскільки в подальшому отримати допомогу від союзників на нову спробу буде надзвичайно складно.

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