«Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу», – президент Чехії

Петр Павел припускає, що Україна повинна використати можливість контрнаступу в цьому році, оскільки в подальшому отримати допомогу від союзників на нову спробу буде надзвичайно складно.



Про це пише



"Багато країн, багато політиків очікують якогось прогресу цього року. Я думаю, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ.



Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, буде надзвичайно складно отримати фінансування для наступного", - йдеться в повідомленні.



Павел уточнив, що "це має відбутися протягом кількох місяців".



Президент Чехії переконаний, що "вікно можливостей відкрите цього року".



На його думку, "після наступної зими буде вкрай важко підтримувати нинішній рівень допомоги".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Чехіїприпускає, що Україна повинна використати можливість контрнаступу в цьому році, оскільки в подальшому отримати допомогу від союзників на нову спробу буде надзвичайно складно.Про це пише Українська правда з посиланням на польське видання Rzeczpospolita."Багато країн, багато політиків очікують якогось прогресу цього року. Я думаю, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ.Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, буде надзвичайно складно отримати фінансування для наступного", - йдеться в повідомленні.Павел уточнив, що "це має відбутися протягом кількох місяців".Президент Чехії переконаний, що "вікно можливостей відкрите цього року".На його думку, "після наступної зими буде вкрай важко підтримувати нинішній рівень допомоги".

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