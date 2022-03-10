Медведєв пригрозив ударом гіперзвуковою ракетою суду в Гаазі

Медведєв пригрозив ударом гіперзвуковою ракетою суду в Гаазі
Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив ракетним ударом по Міжнародному кримінальному суду в Гаазі, який раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей до Росії.

Про це він написав у Telegram, передає УП.

"Панове, всі ходять під Богом і ракетами. Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд – лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому й війни не почнуть. Побояться. І жаліти ніхто не буде. Так що, громадяни судді, уважно дивіться в небо", - пише Медвєдєв.

Заступник голови Радбезу РФ написав традиційно довгий і повний образливих епітетів пост.

Видачу ордера на арешт Путіна він назвав "остаточним обваленням системи міжнародного права".

Далі Медведєв кілька абзаців писав образи МКС, який, на думку російського чиновника, "нікому не потрібен" і ефективність чиєї діяльності нібито "нульова".

На думку підлеглого Путіна, судити країну та її лідерів можна у двох випадках: 1) коли сама країна дико ослабла, майже втратила суверенітет і зважилася визнати суд над собою; 2) коли країна програла війну і капітулювала.

Медведєв вірить, що після ордера на арешт Путіна, "наслідки для міжнародного права будуть жахливі", оскільки це рішення нібито призводить "до краху основ, принципів права".


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Теги: Гаага, гіперзвукова ракета, суд, Медвєдєв
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