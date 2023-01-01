У Луцьку вчили організовувати кризові комунікації та перевіряти інформацію із соцмереж

Центр готовності цивільних від Благодійного Фондуспільно з волонтерським штабом Ангар влаштували у Луцьку лекцію «Кризові комунікації та фактчекінг під час війни».Спікерками були комунікаційниця «Ангару», волонтерка, маркетологинята журналістка, головна редакторка ІА ВолиньPost, голова громадської організації «Інформація в чистому вигляді»Спочатку Ірина Новосад розповіла про кризові комунікації.Поговорили про розробку кризової стратегії, реагування на критичні ситуації. Було обговорення різних новин, розгляд негараздів, недопрацювань та успішних кейсів у цій площині багатьох державних установ та інших організацій до, під час і після 24-го лютого минулого року.«Ми бачимо що наш ворог використовує інформацію як інструмент, як зброю. Ми повинні розуміти, як нею керувати. Коли людина не проінформована, вона перебуває у стані розгубленості та не розуміє, що робити.Коли ви маєте план, ви мислите ефективно, ви більш корисні», – каже комунікаційниця.Другу частину лекції проводила Іванна Рудишин.Мова йшла про телеграм-канали, які масово поширюють дезінформацію, групи у фейсбуці, які маніпулюють нашими почуттями, набиваючи собі аудиторію і навіть втягуючи нас у секту, а також про білоруську та кремлівську пропаганду. Обговорили, як можна уникати їхнього негативного впливу на себе та як боротись із цим.Окрім того, учасники і учасниці лекції переконались, що релігія є надпотужним інструментом пропаганди, який можна використовувати в різних цілях.Після лекції Іванна поділилась трьома основними правилами щоби зменшити шанс піддатись фейкам:треба постійно підвищувати рівень своєї медіаграмотності. Коли ми маємо своєрідний «скафандр» через своє критичне мислення і вміння розрізняти інформаційні вкиди в інформаційному просторі від правди, то нами дуже важко маніпулювати.: коли ми бачимо у соцмережах інформацію, яка викликає у нас емоцію, то ми маємо дати собі час перед тим, як прийняти рішення про її поширення.періодичне генеральне прибирання інформаційної бульбашки (чистка каналів, з яких ми черпаємо інформацію) та підписка на офіційні джерела, офіційні каналі ЗМІ та фактчекерські проєкти.ТекстФото