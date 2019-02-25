Луцькі студентки шиють спідню білизну для поранених воїнів





Про це Оксана Лисюк.



Оксана Лисюк керує волонтерським рухом колежу від початку повномасштабного вторгнення. Каже, шили аптечки та медичні сумки, ноші для поранених, розгрузки, одяг для бійців, а також сувенірну продукцію, гроші з продажу якої передавали на фронт.



"Я родом з Полісся, з Камінь-Каширського району, з мого села дуже багато чоловіків на передовій, деякі поранені, мої однокласники. Загалом десь 70 людей уже на війні, до десятка в нас уже лежать під прапорами", — каже Оксана Лисюк.



Цього разу учениці коледжу шиють спіднє з тканини, яку у волонтерський центр навчального закладу принесли лучани, викладачі та студенти.



Під час теоретичних занять вивчала технологію пошиття виробів, зараз втілює вивчене на практиці 15-річна студентка Наталія Андрійчук.



Студентки шиють те, що потрібно як в госпіталях, так і військовим хлопцям, каже заступниця директора коледжу Інна Андрощук. З її слів, в навчальному закладі постійно тривають збори для військових, нещодавно від коледжу для військових купили два автомобілі.



Відшиту білизну, а також інші необхідні на фронту речі викладачі коледжу передали волонтерці, засновниці благодійного фонду "Бусінка" Вікторії Ковальчук. Волонтерка каже, що спідню білизну незабаром повезе у шпиталі та військовим на Куп'янський напрямок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студентки-першокурсниці технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету почали відшивати партію спідньої білизни для поранених бійців, які перебувають на лікуванні у госпіталях.Про це Суспільному розповіла викладачка коледжу, керівниця волонтерського рухуОксана Лисюк керує волонтерським рухом колежу від початку повномасштабного вторгнення. Каже, шили аптечки та медичні сумки, ноші для поранених, розгрузки, одяг для бійців, а також сувенірну продукцію, гроші з продажу якої передавали на фронт."Я родом з Полісся, з Камінь-Каширського району, з мого села дуже багато чоловіків на передовій, деякі поранені, мої однокласники. Загалом десь 70 людей уже на війні, до десятка в нас уже лежать під прапорами", — каже Оксана Лисюк.Цього разу учениці коледжу шиють спіднє з тканини, яку у волонтерський центр навчального закладу принесли лучани, викладачі та студенти.Під час теоретичних занять вивчала технологію пошиття виробів, зараз втілює вивчене на практиці 15-річна студенткаСтудентки шиють те, що потрібно як в госпіталях, так і військовим хлопцям, каже заступниця директора коледжу. З її слів, в навчальному закладі постійно тривають збори для військових, нещодавно від коледжу для військових купили два автомобілі.Відшиту білизну, а також інші необхідні на фронту речі викладачі коледжу передали волонтерці, засновниці благодійного фонду "Бусінка". Волонтерка каже, що спідню білизну незабаром повезе у шпиталі та військовим на Куп'янський напрямок.

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