Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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