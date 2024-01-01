Двоє волинян отримали тюремні терміни за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 19:16
Двох волинян покарали за ухилення від призову за мобілізацією позбавленням волі на три роки.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав жителя 25-річного жителя села Борочиче та 50-річного жителя села Берестяне Луцького району винуватими в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).
Військовозобов’язані чоловіки, визнані лікарською комісією здоровими і придатними до військової служби, отримали персональні повістки про необхідність прибуття для відправки у складі команд для проходження служби у ЗСУ, проте без поважних причин не з’явилися на пункт збору.
Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловіки не мали, але від призову ухилилися.
Суд призначив кожному з них покарання у виді трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав жителя 25-річного жителя села Борочиче та 50-річного жителя села Берестяне Луцького району винуватими в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).
Військовозобов’язані чоловіки, визнані лікарською комісією здоровими і придатними до військової служби, отримали персональні повістки про необхідність прибуття для відправки у складі команд для проходження служби у ЗСУ, проте без поважних причин не з’явилися на пункт збору.
Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловіки не мали, але від призову ухилилися.
Суд призначив кожному з них покарання у виді трьох років позбавлення волі.
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