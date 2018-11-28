Висвітлення роботи Волинської ОВА у ЗМІ торік коштувало понад 160 тисяч

Висвітлення роботи Волинської ОВА у ЗМІ торік коштувало понад 160 тисяч
Висвітлення роботи начальника та посадових осіб Волинської ОВА у медіа впродовж 2023-го коштувало обласному бюджету понад 163,3 тисячі гривень.

Про це пише Мая Голуб на шпальтах ІМІ.

За даними ОВА, виділення грошей відбувалося в межах реалізації заходів обласної програми забезпечення комунікації місцевих органів виконавчої влади з громадськістю через інформаційні ресурси на 2023–2025 роки.

Торік ОВА підписала договори щодо висвітлення своєї діяльності з п’ятьма регіональними медіа. Одне з них – ПП “Твій вибір” – на суму 3360 грн, чотири – по 40 тисяч гривень (газети “Полісся”, “Слово правди”, “Нове життя” та “Нова доба”).

Водночас ОВА повідомила, що в обласному бюджеті на 2024 рік не заплановано витрати коштів на висвітлення діяльності представників місцевих органів виконавчої влади в медіа.

Нагадаємо, НСЖУ робить зріз економічного стану українських ЗМІ.

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Теги: влада, Волинь
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