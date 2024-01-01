Волинські і словацькі підлітки влаштували перфоманс про інтеграцію дітей під час війни

Волинські і словацькі підлітки влаштували перфоманс про інтеграцію дітей під час війни
Протягом двох місяців група підлітків з Волині паралельно з українськими та словацькими підлітками у Словаччині проходили серію театральних тренінгів та акторських практик.

Про це розповіла режисерка театру "Гармидер" Руслана Порицька, пише Суспільне.

Після цього дві команди об’єдналися в Нітрі (місто в західній Словаччині) і протягом пʼяти днів творили спільний перфоманс.

У спільному проєкті взяли участь підлітки з міст Нітра, Донецьк, Луцьк, Рубіжне, Братислава, Ужгород, Краматорськ, Новоукраїнка, Новий Мозир, Херсон, Маріуполь, Шалі та Ізюм.
Фото: Петер Беднар
Фото: Петер Беднар

"Цю команду учасників ми сформували із студійців театральної майстерні "ДогориДриґом", студентів Волинського фахового коледжу культури та мистецтв та підлітків, які переїхали до Луцька та зацікавилися темою проєкт", — каже Руслана Порицька.
Фото: Петер Беднар
Фото: Петер Беднар

Створення перформансу документували відеорежисерка Юлія Савчук та відеооператорка Анастасія Щира. Згодом вони створять документальний фільм про перфоманс та влаштують прем'єру стрічки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє волинян отримали тюремні терміни за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 19:16
Волинські і словацькі підлітки влаштували перфоманс про інтеграцію дітей під час війни
Сьогодні, 18:46
Висвітлення роботи Волинської ОВА у ЗМІ торік коштувало понад 160 тисяч
Сьогодні, 18:21
На Волині хочуть запровадити «військову десятину»
Сьогодні, 17:59
Нагороду полеглого волинянина вручили його родині
Сьогодні, 17:36
Схожі новини
Луцька влада благає прилеглі громади заплатити за «свою» малечу у дитсадках Луцька влада благає прилеглі громади заплатити за «свою» малечу у дитсадках
Сьогодні, 12:25
У Луцьку відкрили Простір для дітей У Луцьку відкрили Простір для дітей
06 лютий, 17:31
Поранений воїн після звільнення із ЗСУ став вчителем у школі на Волині Поранений воїн після звільнення із ЗСУ став вчителем у школі на Волині
06 лютий, 13:27
Військовий завітав до ліцею в Луцьку, аби подякувати учневі за подарунок Військовий завітав до ліцею в Луцьку, аби подякувати учневі за подарунок
31 січень, 18:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє волинян отримали тюремні терміни за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 19:16
 0
Волинські і словацькі підлітки влаштували перфоманс про інтеграцію дітей під час війни
Сьогодні, 18:46
 0
Висвітлення роботи Волинської ОВА у ЗМІ торік коштувало понад 160 тисяч
Сьогодні, 18:21
 0
На Волині хочуть запровадити «військову десятину»
Сьогодні, 17:59
 0
Нагороду полеглого волинянина вручили його родині
Сьогодні, 17:36
 0
Медіа
відео
1/8