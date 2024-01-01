Волинські і словацькі підлітки влаштували перфоманс про інтеграцію дітей під час війни





Про це розповіла режисерка театру "Гармидер" Руслана Порицька, пише



Після цього дві команди об’єдналися в Нітрі (місто в західній Словаччині) і протягом пʼяти днів творили спільний перфоманс.



У спільному проєкті взяли участь підлітки з міст Нітра, Донецьк, Луцьк, Рубіжне, Братислава, Ужгород, Краматорськ, Новоукраїнка, Новий Мозир, Херсон, Маріуполь, Шалі та Ізюм.

Фото: Петер Беднар

"Цю команду учасників ми сформували із студійців театральної майстерні "ДогориДриґом", студентів Волинського фахового коледжу культури та мистецтв та підлітків, які переїхали до Луцька та зацікавилися темою проєкт", — каже Руслана Порицька.

Фото: Петер Беднар

Створення перформансу документували відеорежисерка Юлія Савчук та відеооператорка Анастасія Щира. Згодом вони створять документальний фільм про перфоманс та влаштують прем'єру стрічки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом двох місяців група підлітків з Волині паралельно з українськими та словацькими підлітками у Словаччині проходили серію театральних тренінгів та акторських практик.Про це розповіла режисерка театру "Гармидер", пише Суспільне Після цього дві команди об’єдналися в Нітрі (місто в західній Словаччині) і протягом пʼяти днів творили спільний перфоманс.У спільному проєкті взяли участь підлітки з міст Нітра, Донецьк, Луцьк, Рубіжне, Братислава, Ужгород, Краматорськ, Новоукраїнка, Новий Мозир, Херсон, Маріуполь, Шалі та Ізюм."Цю команду учасників ми сформували із студійців театральної майстерні "ДогориДриґом", студентів Волинського фахового коледжу культури та мистецтв та підлітків, які переїхали до Луцька та зацікавилися темою проєкт", — каже Руслана Порицька.Створення перформансу документували відеорежисерка Юлія Савчук та відеооператорка Анастасія Щира. Згодом вони створять документальний фільм про перфоманс та влаштують прем'єру стрічки.

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