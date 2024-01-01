На Волині хочуть запровадити «військову десятину»
Сьогодні, 17:59
На Волині можуть спрямувати 10% від обсягу вільних залишків коштів з бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.
Цю пропозицію обговорювали сьогодні, 14 лютого 2024 року, із головами громад Волині під час робочої зустрічі, повідомляє в телеграмі начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Таким чином хочуть сформувати бюджет, який спрямовуватимуть на допомогу ЗСУ.
Залучення таких коштів місцевих бюджетів, як відзначив під час наради директор департаменту фінансів ОДА Ігор Никитюк, дозволить сконцентрувати 170 млн грн.
«Сьогодні пріоритетом є лише військові і допомога силам оборони. До того ж наша область межує із білоруссю. Тому Кабміном прийняте рішення про виділення коштів для Волинської області (майже 1,5 млрд грн) на побудову фортифікаційних споруд вздовж кордону. На сьогодні вже є проєкти і розпочинаємо будівництво», - каже Погуляйко.
Тож обговорили реалізацію поставленого завдання, і як у цьому можуть допомогти органи місцевого самоврядування.
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Цю пропозицію обговорювали сьогодні, 14 лютого 2024 року, із головами громад Волині під час робочої зустрічі, повідомляє в телеграмі начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Таким чином хочуть сформувати бюджет, який спрямовуватимуть на допомогу ЗСУ.
Залучення таких коштів місцевих бюджетів, як відзначив під час наради директор департаменту фінансів ОДА Ігор Никитюк, дозволить сконцентрувати 170 млн грн.
«Сьогодні пріоритетом є лише військові і допомога силам оборони. До того ж наша область межує із білоруссю. Тому Кабміном прийняте рішення про виділення коштів для Волинської області (майже 1,5 млрд грн) на побудову фортифікаційних споруд вздовж кордону. На сьогодні вже є проєкти і розпочинаємо будівництво», - каже Погуляйко.
Тож обговорили реалізацію поставленого завдання, і як у цьому можуть допомогти органи місцевого самоврядування.
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