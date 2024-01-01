На Волині хочуть запровадити «військову десятину»

На Волині можуть спрямувати 10% від обсягу вільних залишків коштів з бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.Цю пропозицію обговорювали сьогодні, 14 лютого 2024 року, із головами громад Волині під час робочої зустрічі, повідомляє в телеграмі начальник Волинської ОВАТаким чином хочуть сформувати бюджет, якийЗалучення таких коштів місцевих бюджетів, як відзначив під час наради директор департаменту фінансів ОДА, дозволить сконцентрувати 170 млн грн.«Сьогодні пріоритетом є лише військові і допомога силам оборони. До того ж наша область межує із білоруссю. Тому Кабміном прийняте рішення про виділення коштів для Волинської області (майже 1,5 млрд грн) на побудову фортифікаційних споруд вздовж кордону. На сьогодні вже є проєкти і розпочинаємо будівництво», - каже Погуляйко.Тож обговорили реалізацію поставленого завдання, і як у цьому можуть допомогти органи місцевого самоврядування.