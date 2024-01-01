Нагороду полеглого волинянина вручили його родині

Нагороду полеглого волинянина вручили його родині
Захисника України Василя Клепанчука із Волині посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.

Сьогодні, 14 лютого, секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик і начальник Першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, підполковник Геннадій Лічман вручили дружині та дітям полеглого захисника Клепанчука Василя Леонідовича посмертну нагороду - Орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Нагороду полеглого волинянина вручили його родині

Василь Клепанчук, житель села Цміни, серед тих, хто віддав за Україну найдорожче – своє життя, що обірвалося внаслідок ворожого обстрілу 21 березня 2023 року на території Луганської області.
Нагороду полеглого волинянина вручили його родині
Нагороду полеглого волинянина вручили його родині
Нагороду полеглого волинянина вручили його родині

Директор ОЗЗСО «Цмінівський ліцей» Олександр Мурашко закликав присутніх завжди пам’ятати безсмертний подвиг Героя, який є гідним прикладом для наслідування.
Нагороду полеглого волинянина вручили його родині

«Жодна військова відзнака і людська шана не повернуть згорьованій родині сина, чоловіка, батька. Але ця нагорода дуже важлива для сім’ї - це приклад мужності для дітей, пам'ять про найріднішу, світлу, добру та чуйну людину. Світла пам'ять Василю та усім загиблим за Україну!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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