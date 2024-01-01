Нагороду полеглого волинянина вручили його родині
Сьогодні, 17:36
Захисника України Василя Клепанчука із Волині посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.
Сьогодні, 14 лютого, секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик і начальник Першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, підполковник Геннадій Лічман вручили дружині та дітям полеглого захисника Клепанчука Василя Леонідовича посмертну нагороду - Орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Василь Клепанчук, житель села Цміни, серед тих, хто віддав за Україну найдорожче – своє життя, що обірвалося внаслідок ворожого обстрілу 21 березня 2023 року на території Луганської області.
Директор ОЗЗСО «Цмінівський ліцей» Олександр Мурашко закликав присутніх завжди пам’ятати безсмертний подвиг Героя, який є гідним прикладом для наслідування.
«Жодна військова відзнака і людська шана не повернуть згорьованій родині сина, чоловіка, батька. Але ця нагорода дуже важлива для сім’ї - це приклад мужності для дітей, пам'ять про найріднішу, світлу, добру та чуйну людину. Світла пам'ять Василю та усім загиблим за Україну!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.
Сьогодні, 14 лютого, секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик і начальник Першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, підполковник Геннадій Лічман вручили дружині та дітям полеглого захисника Клепанчука Василя Леонідовича посмертну нагороду - Орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Василь Клепанчук, житель села Цміни, серед тих, хто віддав за Україну найдорожче – своє життя, що обірвалося внаслідок ворожого обстрілу 21 березня 2023 року на території Луганської області.
Директор ОЗЗСО «Цмінівський ліцей» Олександр Мурашко закликав присутніх завжди пам’ятати безсмертний подвиг Героя, який є гідним прикладом для наслідування.
«Жодна військова відзнака і людська шана не повернуть згорьованій родині сина, чоловіка, батька. Але ця нагорода дуже важлива для сім’ї - це приклад мужності для дітей, пам'ять про найріднішу, світлу, добру та чуйну людину. Світла пам'ять Василю та усім загиблим за Україну!» - йдеться у повідомленні.
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