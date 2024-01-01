Нагороду полеглого волинянина вручили його родині

Захисника Україниіз Волині посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.Сьогодні, 14 лютого, секретар Маневицької селищної радиі начальник Першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, підполковниквручили дружині та дітям полеглого захисника Клепанчука Василя Леонідовича посмертну нагороду - Орден «За мужність» ІІІ ступеня.Василь Клепанчук, житель села Цміни, серед тих, хто віддав за Україну найдорожче – своєвнаслідок ворожого обстрілу 21 березня 2023 року на території Луганської області.Директор ОЗЗСО «Цмінівський ліцей»закликав присутніх завжди пам’ятати безсмертний подвиг Героя, який є гідним прикладом для наслідування.«Жодна військова відзнака і людська шана не повернуть згорьованій родині сина, чоловіка, батька. Але ця нагорода дуже важлива для сім’ї - це приклад мужності для дітей, пам'ять про найріднішу, світлу, добру та чуйну людину. Світла пам'ять Василю та усім загиблим за Україну!» - йдеться у повідомленні.