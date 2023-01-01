Був взірцем для побратимів: у бою з окупантами загинув волинянин Василь Клепанчук

Василь Клепанчук.



Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



«Невимовна біль для мами, дружини, сина, доньки. Глибокий сум для жителів громади", - написав він.



З першого дня рашистської агресії Василь Клепанчук став на захист рідної Вітчизни. Воював, за словами командирів, відчайдушно, був взірцем для побратимів.



Отримував поранення та знову ставав до бою.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

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