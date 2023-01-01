На Волині діти розмальовують гільзи та уламки ракет. ФОТО





Про це розповіла Маргарита Качор.



Зі слів дівчини, всі місцеві діти, котрі хочуть допомогти армії та військовим, збираються у приміщенні громадської організації "Самооборона".



Завершила оформлювати фарбами фрагмент тубуса від снаряда 16-річна Софія Лукашук. На частині від боєприпасу дівчина зобразила українського захисника: "Нашого солдата, який помер від слів Слава Україні! Написала цитату Тараса Шевченка про Україну".



Як розповіла місцева волонтерка Віра Шварцкоп, розфарбовані гільзи та уламки ракет дарують іноземцям-волонтерам.



"Всім, хто допомагає Україні. Одні переказують гроші, другі просто допомагають, треті привозять допомогу. Іноземці дуже реагують бурхливо", – каже жінка.



Одна із дитячих робіт – розмальований уламок ракети школярки Олександри Жоги – сподобалася польській волонтерці, – сказала дівчина. Нині робота юної волинянки зберігається у консульстві в Польщі. Говорить: великих художніх навичок не має, однак є величезне бажання таким чином наблизити перемогу.



"Там була українка, в неї були складені руки, вона молилася за наших солдатів. Це дуже приємно знати, що за кордоном людям сподобалася моя робота", – каже Олександра Жога.



Ще одна дитяча робота зберігається зараз у музеї "Укрзалізниці" в Києві. Це зображений на уламку ракети евакуаційний потяг авторська рожищенської школярки Олександри Альмужної.



"Там всередині сидять люди зі своїми друзями – тваринами. А знизу за вагоном їхні речі, напис: друзі важливіші за речі", – говорить дівчина.



Цю роботу через соцмережі побачив один із керівників "Укрзалізниці" Олександр Шевченко та попросив для їхнього музею, – зазначила волонтерка Віра Шварцкоп.



"Начальнику поїзда ми передали той уламок. І після того він прислав фотографію, на якій був той уламок на фоні поїзда", – сказала волинянка.



Усі матеріали для дитячих робіт, додала волонтерка Віра Шварцкоп, збирають на полі бою військові та передають для них через волонтерів. Додає: розфарбовуючи гільзи й уламки ракет, "метал смерті" таким чином перетворюється на "метал перемоги".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище Луцького району місцеві школярі розмальовують гільзи та уламки ворожих ракет. Дитячі витвори як сувеніри розходяться по світу.Про це розповіла Суспільному школяркаЗі слів дівчини, всі місцеві діти, котрі хочуть допомогти армії та військовим, збираються у приміщенні громадської організації "Самооборона".Завершила оформлювати фарбами фрагмент тубуса від снаряда 16-річна. На частині від боєприпасу дівчина зобразила українського захисника: "Нашого солдата, який помер від слів Слава Україні! Написала цитату Тараса Шевченка про Україну".Як розповіла місцева волонтерка, розфарбовані гільзи та уламки ракет дарують іноземцям-волонтерам."Всім, хто допомагає Україні. Одні переказують гроші, другі просто допомагають, треті привозять допомогу. Іноземці дуже реагують бурхливо", – каже жінка.Одна із дитячих робіт – розмальований уламок ракети школярки– сподобалася польській волонтерці, – сказала дівчина. Нині робота юної волинянки зберігається у консульстві в Польщі. Говорить: великих художніх навичок не має, однак є величезне бажання таким чином наблизити перемогу."Там була українка, в неї були складені руки, вона молилася за наших солдатів. Це дуже приємно знати, що за кордоном людям сподобалася моя робота", – каже Олександра Жога.Ще одна дитяча робота зберігається зараз у музеї "Укрзалізниці" в Києві. Це зображений на уламку ракети евакуаційний потяг авторська рожищенської школярки"Там всередині сидять люди зі своїми друзями – тваринами. А знизу за вагоном їхні речі, напис: друзі важливіші за речі", – говорить дівчина.Цю роботу через соцмережі побачив один із керівників "Укрзалізниці" Олександр Шевченко та попросив для їхнього музею, – зазначила волонтерка Віра Шварцкоп."Начальнику поїзда ми передали той уламок. І після того він прислав фотографію, на якій був той уламок на фоні поїзда", – сказала волинянка.Усі матеріали для дитячих робіт, додала волонтерка Віра Шварцкоп, збирають на полі бою військові та передають для них через волонтерів. Додає: розфарбовуючи гільзи й уламки ракет, "метал смерті" таким чином перетворюється на "метал перемоги".

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