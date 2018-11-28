Волиньрада вирішила не тринькати гроші на свій піар
Сьогодні, 17:17
Волинська облрада протягом минулого року не витрачала кошти з бюджету на висвітлення своєї діяльності у ЗМІ.
Про це пише Мая Голуб на шпальтах ІМІ.
На висвітлення діяльності Волинської обласної ради у 2024 році передбачено 600 тисяч гривень. Водночас станом на сьогодні жодного договору на висвітлення своєї діяльності облрада з медіа не укладала, - йдеться у відповіді Волинської облради на запит.
Ці 600 тисяч гривень передбачено в межах Програми розвитку місцевого розвитку місцевого самоврядування Волинської області на 2021–2025 роки.
Крім того, зазначила облрада, у 2023 році не були витрачені кошти з обласного бюджету на висвітлення діяльності голови Волинської обласної ради та посадовців ради в медіа. Облрада не укладала торік договори з медіа щодо висвітлення діяльності посадовців.
Нагадаємо, НСЖУ робить зріз економічного стану українських ЗМІ.
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Про це пише Мая Голуб на шпальтах ІМІ.
На висвітлення діяльності Волинської обласної ради у 2024 році передбачено 600 тисяч гривень. Водночас станом на сьогодні жодного договору на висвітлення своєї діяльності облрада з медіа не укладала, - йдеться у відповіді Волинської облради на запит.
Ці 600 тисяч гривень передбачено в межах Програми розвитку місцевого розвитку місцевого самоврядування Волинської області на 2021–2025 роки.
Крім того, зазначила облрада, у 2023 році не були витрачені кошти з обласного бюджету на висвітлення діяльності голови Волинської обласної ради та посадовців ради в медіа. Облрада не укладала торік договори з медіа щодо висвітлення діяльності посадовців.
Нагадаємо, НСЖУ робить зріз економічного стану українських ЗМІ.
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