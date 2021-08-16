У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП та втік

У Луцьку нетверезий водій скоїв ДТП та втік.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями на лінію 102 звернулася розгублена водійка та розповіла, що щойно з її автомобілем Renault здійснило зіткнення авто марки Mercedes.За словами заявниці, керманич був пʼяний, а одразу після ДТП втік з місця події. Жінка зателефонувала у поліцію та сама кинулася наздоганяти втікача. Їй вдалося це зробити на вулиці Володимирській.Коли на місце прибули патрульні, то виявили, що у водія наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов тест на приладі Драгер, результат становив 1,71 проміле.ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів);ст. 130 (Керування у стані сп'яніння);ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.