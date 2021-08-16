У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП та втік
Сьогодні, 16:54
У Луцьку нетверезий водій скоїв ДТП та втік.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями на лінію 102 звернулася розгублена водійка та розповіла, що щойно з її автомобілем Renault здійснило зіткнення авто марки Mercedes.
За словами заявниці, керманич був пʼяний, а одразу після ДТП втік з місця події. Жінка зателефонувала у поліцію та сама кинулася наздоганяти втікача. Їй вдалося це зробити на вулиці Володимирській.
Коли на місце прибули патрульні, то виявили, що у водія наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов тест на приладі Драгер, результат становив 1,71 проміле.
На чоловіка інспектори склали три адміністративні матеріали за:
ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів);
ст. 130 (Керування у стані сп'яніння);
ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями на лінію 102 звернулася розгублена водійка та розповіла, що щойно з її автомобілем Renault здійснило зіткнення авто марки Mercedes.
За словами заявниці, керманич був пʼяний, а одразу після ДТП втік з місця події. Жінка зателефонувала у поліцію та сама кинулася наздоганяти втікача. Їй вдалося це зробити на вулиці Володимирській.
Коли на місце прибули патрульні, то виявили, що у водія наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов тест на приладі Драгер, результат становив 1,71 проміле.
На чоловіка інспектори склали три адміністративні матеріали за:
ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів);
ст. 130 (Керування у стані сп'яніння);
ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.
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