У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП та втік

У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП та втік
У Луцьку нетверезий водій скоїв ДТП та втік.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями на лінію 102 звернулася розгублена водійка та розповіла, що щойно з її автомобілем Renault здійснило зіткнення авто марки Mercedes.

За словами заявниці, керманич був пʼяний, а одразу після ДТП втік з місця події. Жінка зателефонувала у поліцію та сама кинулася наздоганяти втікача. Їй вдалося це зробити на вулиці Володимирській.

Коли на місце прибули патрульні, то виявили, що у водія наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов тест на приладі Драгер, результат становив 1,71 проміле.

На чоловіка інспектори склали три адміністративні матеріали за:

ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів);

ст. 130 (Керування у стані сп'яніння);

ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.
У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП та втік
У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП та втік

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Теги: Луцьк, ДТП, патрульна поліція
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