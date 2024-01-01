У Херсоні від обстрілу росіян постраждав театр
Сьогодні, 16:48
Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша став жертвою ворожих обстрілів вночі сьогодні, 14 лютого.
Про це у фейсбуці повідомив Мінкульт.
Цей театр один з найбільших на півдні України та головна театральна сцена Херсонської області. Майже відразу після звільнення міста з окупації директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – артхабі в укритті.
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рф значної шкоди зазнали житлові квартали міста, а також у Херсонському обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша було вибито 36 вікон.
«Черговий злочин країни терориста не тільки проти людей, але і проти культури нашої країни. Це злочини, на які не можна закривати очі та не можна забути», - зазначили у Мінкульті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив Мінкульт.
Цей театр один з найбільших на півдні України та головна театральна сцена Херсонської області. Майже відразу після звільнення міста з окупації директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – артхабі в укритті.
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рф значної шкоди зазнали житлові квартали міста, а також у Херсонському обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша було вибито 36 вікон.
«Черговий злочин країни терориста не тільки проти людей, але і проти культури нашої країни. Це злочини, на які не можна закривати очі та не можна забути», - зазначили у Мінкульті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП та втік
Сьогодні, 16:54
У Херсоні від обстрілу росіян постраждав театр
Сьогодні, 16:48
«На щиті» на Волинь повертається Герой Ігор Мочалов
Сьогодні, 16:30