У Херсоні від обстрілу росіян постраждав театр

Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша став жертвоювночі сьогодні, 14 лютого.Про це у фейсбуці повідомив Мінкульт.Цей театр один з найбільших на півдні України та головна театральна сцена Херсонської області. Майже відразу після звільнення міста з окупації директор театрувідновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – артхабі в укритті.Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рф значної шкоди зазнали житлові квартали міста, а також у Херсонському обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша було вибито 36 вікон.«Черговий злочин країни терориста не тільки проти людей, але і проти культури нашої країни. Це злочини, на які не можна закривати очі та не можна забути», - зазначили у Мінкульті.