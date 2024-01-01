У Херсоні від обстрілу росіян постраждав театр

У Херсоні від обстрілу росіян постраждав театр
Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша став жертвою ворожих обстрілів вночі сьогодні, 14 лютого.

Про це у фейсбуці повідомив Мінкульт.

Цей театр один з найбільших на півдні України та головна театральна сцена Херсонської області. Майже відразу після звільнення міста з окупації директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – артхабі в укритті.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рф значної шкоди зазнали житлові квартали міста, а також у Херсонському обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша було вибито 36 вікон.

У Херсоні від обстрілу росіян постраждав театр


«Черговий злочин країни терориста не тільки проти людей, але і проти культури нашої країни. Це злочини, на які не можна закривати очі та не можна забути», - зазначили у Мінкульті.

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Теги: обстріл, війна
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