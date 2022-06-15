З Центрального парку Луцька хочуть прибрати «Бригантину»

У Луцьку заговорили про демонтаж кафе «Бригантина», що знаходиться у Центральному парку імені Лесі Українки.Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 14 лютого, передає Конкурент.Під час розгляду питання про роботу комунального підприємства «Парки і сквери»поцікавився долею «Бригантини», бо вона вже не один рік «муляє око» як самому члену виконкому, так і лучанам.«Що з тим корабликом? Яка доля, які процеси? Бо зараз ми маємо там негарну споруду, яка муляє око і треба щось з цим робити та шукати, як підійти до цього питання», – каже Чернецький.Очільниця юридичного департаментурозповіла, що вони неодноразово зверталися у правоохоронні органи щодо цього. Проте завжди отримували відписки, мовляв, це приватний об'єкт нерухомості.«Це об'єкт зареєстрований як об'єкт нерухомості. У свій час як об'єкт нерухомості його зареєстрували рішенням суду. Ми звертались у прокуратуру, але вони нічого не відкривали. Звертались і в інші органи, але всі відписують, що це приватна власність. Звертались і до власника, щоб викупити для суспільних потреб. Від нього реакції ми не отримали», – відповіла Юрченко.Під час засідання також повідомили, що це майно перебуває під заставою у банку, тому навіть викупити його для суспільних потреб поки не можна.Члени виконкому заявили, що працюють над цим питанням та шукатимуть варіанти, як можна її звідти забрати.