Речник Путіна зробив заяву про тривалість війни в Україні

Дмитро Пєсков повідомив, що “спеціальна військова операція” в Україні може тривати довше, ніж планувалося. За його словами, бойові дії не закінчаться цього року.



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Речник Путіна пояснює затяжних характер “спеціальної військової операції”, як називають в РФ війну в Україні, тим, що вона розпочиналася проти України, але згодом “набула форми війни проти колективного Заходу”.



“Це війна, коли країни колективного Заходу на чолі зі США безпосередньо залучені до конфлікту”, - заявив Пєсков.



При цьому прессекретар російського президента запевняє, що попри зміну планів тривалості війни від “захопити Київ за три дні” до щонайменше трьох років бойових дій, цілі, які ставить перед собою Кремль, не змінилися.



Пєсков сказав, що втручання Заходу призвело до того, що “операція <тобто війна в Україні> йтиме трохи довше”, але не завершиться до того моменту, поки “всі поставлені завдання будуть досягнуті".



Президент держави-агресорки Володимир Путін, оголошуючи про початок "військової операції" 24 лютого 2022 року, назвав її цілями “демілітаризацію” та “денацифікацію” України, а також “захист Донбасу від геноциду з боку українського уряду”. У грудні того ж року він заявив , що "операція" може зайняти тривалий час. Через рік під час “Підсумків року” Путін сказав , що “мир буде тоді, коли Росія досягне своїх цілей”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 14 лютого, прессекретар президента Росіїповідомив, що “спеціальна військова операція” в Україні може тривати довше, ніж планувалося. За його словами, бойові дії не закінчаться цього року.Про це повідомляє ТСН з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.Речник Путіна пояснює затяжних характер “спеціальної військової операції”, як називають в РФ війну в Україні, тим, що вона розпочиналася проти України, але згодом “набула форми війни проти колективного Заходу”.“Це війна, коли країни колективного Заходу на чолі зі США безпосередньо залучені до конфлікту”, - заявив Пєсков.При цьому прессекретар російського президента запевняє, що попри зміну планів тривалості війни від “захопити Київ за три дні” до щонайменше трьох років бойових дій, цілі, які ставить перед собою Кремль, не змінилися.Пєсков сказав, що втручання Заходу призвело до того, що “операція <тобто війна в Україні> йтиме трохи довше”, але не завершиться до того моменту, поки “всі поставлені завдання будуть досягнуті".Президент держави-агресорки Володимир Путін, оголошуючи про початок "військової операції" 24 лютого 2022 року, назвав її цілями “демілітаризацію” та “денацифікацію” України, а також “захист Донбасу від геноциду з боку українського уряду”. У грудні того ж року він заявив , що "операція" може зайняти тривалий час. Через рік під час “Підсумків року” Путін сказав , що “мир буде тоді, коли Росія досягне своїх цілей”.

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