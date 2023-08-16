Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих





Про це Андрій Садовий.



"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури.



Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки.



Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін", - йдеться в повідомленні.



Згодом Садовий показав наслідки ранкової атаки ворога на Львів.



"Постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", - додав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, є троє постраждалих.Про це повідомив міський голова"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури.Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки.Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін", - йдеться в повідомленні.Згодом Садовий показав наслідки ранкової атаки ворога на Львів."Постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", - додав він.

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