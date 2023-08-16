Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих
Сьогодні, 09:07
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, є троє постраждалих.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури.
Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки.
Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін", - йдеться в повідомленні.
Згодом Садовий показав наслідки ранкової атаки ворога на Львів.
"Постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", - додав він.
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Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури.
Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки.
Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін", - йдеться в повідомленні.
Згодом Садовий показав наслідки ранкової атаки ворога на Львів.
"Постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", - додав він.
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