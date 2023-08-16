Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих

Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, є троє постраждалих.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури.

Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки.

Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін", - йдеться в повідомленні.

Згодом Садовий показав наслідки ранкової атаки ворога на Львів.
Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих

"Постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", - додав він.
Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих
Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих
Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих
Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих
Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих
Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих


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Теги: Львівщина, обстріл, росія
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