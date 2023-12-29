Ракети заходили з різних напрямків: усі ворожі цілі, які летіли на Київ, збили

Черговий ракетний удар по Україні. Удар - комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків.



Про це



"Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені.



За оперативною інформацією - в столиці без жертв та руйнувань.



Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.



Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу. Підтримуємо Збройні Сили України! " - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! . Удар - комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків.Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація."Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені.За оперативною інформацією - в столиці без жертв та руйнувань.Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу. Підтримуємо Збройні Сили України! " - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію