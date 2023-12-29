Ракети заходили з різних напрямків: усі ворожі цілі, які летіли на Київ, збили
Сьогодні, 09:34
Черговий ракетний удар по Україні. Удар - комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені.
За оперативною інформацією - в столиці без жертв та руйнувань.
Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.
Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу. Підтримуємо Збройні Сили України! " - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені.
За оперативною інформацією - в столиці без жертв та руйнувань.
Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.
Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу. Підтримуємо Збройні Сили України! " - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З різних регіонів росії та окупованої території Запоріжжя: уночі окупанти вдарили по Україні 26 ракетами
Сьогодні, 09:50
Ракети заходили з різних напрямків: усі ворожі цілі, які летіли на Київ, збили
Сьогодні, 09:34
Росія запустила по Львівщині 10 ракет: є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих
Сьогодні, 09:07