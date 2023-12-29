Ракети заходили з різних напрямків: усі ворожі цілі, які летіли на Київ, збили

Ракети заходили з різних напрямків: усі ворожі цілі, які летіли на Київ, збили
Черговий ракетний удар по Україні. Удар - комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені.

За оперативною інформацією - в столиці без жертв та руйнувань.

Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу. Підтримуємо Збройні Сили України! " - йдеться в повідомленні.

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Теги: Київ, ракетна атака
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