З різних регіонів росії та окупованої території Запоріжжя: уночі окупанти вдарили по Україні 26 ракетами





Про це



Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:



12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);



– 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька);



– 2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ – рф);



– 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – рф.);



– 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).



Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:



– 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;



– 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;



– 2 крилаті ракети «Калібр»;



– 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.Про це повідомили у Повітряних силах.12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);– 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька);– 2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ – рф);– 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – рф.);– 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).– 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;– 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;– 2 крилаті ракети «Калібр»;– 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

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