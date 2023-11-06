З різних регіонів росії та окупованої території Запоріжжя: уночі окупанти вдарили по Україні 26 ракетами
Сьогодні, 09:50
Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:
12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
– 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька);
– 2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ – рф);
– 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – рф.);
– 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:
– 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
– 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
– 2 крилаті ракети «Калібр»;
– 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:
12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
– 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька);
– 2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ – рф);
– 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – рф.);
– 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:
– 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
– 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
– 2 крилаті ракети «Калібр»;
– 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
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З різних регіонів росії та окупованої території Запоріжжя: уночі окупанти вдарили по Україні 26 ракетами
Сьогодні, 09:50