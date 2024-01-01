18-річний український футзаліст Богдан Козак загинув, захищаючи Батьківщину

Богдан Козак.



Про це повідомила пресслужба



"Перед вступом до лав Сил оборони, хлопець виступав за КІВС «Клуб Ігрових Видів Спорту». В 2023-му році Богдан підписав контракт із третьою окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Проходив військовий вишкіл у іспанському місті Толедо, після чого виконував бойові завдання на східному напрямку фронту.



Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні проти росії загинув вихованець львівського футзалу 18-річнийПро це повідомила пресслужба УАФ "Перед вступом до лав Сил оборони, хлопець виступав за КІВС «Клуб Ігрових Видів Спорту». В 2023-му році Богдан підписав контракт із третьою окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Проходив військовий вишкіл у іспанському місті Толедо, після чого виконував бойові завдання на східному напрямку фронту.Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію