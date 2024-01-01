18-річний український футзаліст Богдан Козак загинув, захищаючи Батьківщину

18-річний український футзаліст Богдан Козак загинув, захищаючи Батьківщину
На війні проти росії загинув вихованець львівського футзалу 18-річний Богдан Козак.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

"Перед вступом до лав Сил оборони, хлопець виступав за КІВС «Клуб Ігрових Видів Спорту». В 2023-му році Богдан підписав контракт із третьою окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Проходив військовий вишкіл у іспанському місті Толедо, після чого виконував бойові завдання на східному напрямку фронту.

Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана", - йдеться в повідомленні.
18-річний український футзаліст Богдан Козак загинув, захищаючи Батьківщину

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Теги: футзаліст, війна, росія
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